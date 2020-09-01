На новейшем энергоблоке № 6 Ленинградской АЭС впервые зафиксирована ядерная реакция

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На Ленинградской АЭС (входит в состав электроэнергетического дивизиона Росатома) стартовал заключительный этап физического пуска новейшего энергоблока № 6 с реактором ВВЭР-1200. Реакторная установка впервые выведена на минимально-контролируемый уровень мощности (МКУ).

Это означает, что аппаратура контроля нейтронного потока зафиксировала устойчивую нейтронную мощность и в активной зоне реактора впервые началась самоподдерживающаяся управляемая ядерная реакция.

«МКУ — это тот минимальный уровень мощности, который позволит нам безопасно провести ряд тестирований и проверить физические характеристики активной зоны реактора на соответствие требованиям проекта. После того, как эти операции будут завершены и расчеты поступят в Ростехнадзор, нам остается получить разрешение на энергопуск и начать поэтапный набор мощности», — отметил главный инженер Ленинградской АЭС-2 Александр Беляев.

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По программе физического пуска в течение недели на блоке пройдет более 50-ти тестирований. Эти исследования позволят уточнить полученные при расчетах нейтронно-физические характеристики первой топливной загрузки ядерного реактора, а также подтвердить надежность функционирования защит, блокировок и всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки.

Напомним, что ввод энергоблока № 6 ВВЭР-1200 в эксплуатацию проводится поэтапно и начался 19 июля 2020 года, когда в корпус реактора была загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом. На последующих этапах, во время энергетического пуска, опытно-промышленной эксплуатации и комплексного опробования энергоблока, все оборудование пускового блока пройдет финальную проверку при работе на эксплуатационных параметрах, с выдачей электрической и тепловой энергии.

Ввод шестого ленинградского энергоблока ВВЭР-1200 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год. Новый блок сменит на посту своего «старшего брата» — энергоблок № 2 ЛАЭС с реактором РБМК-1000, эффективно отработавшего в течение 45 лет.

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