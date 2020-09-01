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Энергетика и ТЭК

На новейшем энергоблоке № 6 Ленинградской АЭС впервые зафиксирована ядерная реакция

 © storage.energybase.ru

На Ленинградской АЭС (входит в состав электроэнергетического дивизиона Росатома) стартовал заключительный этап физического пуска новейшего энергоблока № 6 с реактором ВВЭР-1200. Реакторная установка впервые выведена на минимально-контролируемый уровень мощности (МКУ).

Это означает, что аппаратура контроля нейтронного потока зафиксировала устойчивую нейтронную мощность и в активной зоне реактора впервые началась самоподдерживающаяся управляемая ядерная реакция.

«МКУ — это тот минимальный уровень мощности, который позволит нам безопасно провести ряд тестирований и проверить физические характеристики активной зоны реактора на соответствие требованиям проекта. После того, как эти операции будут завершены и расчеты поступят в Ростехнадзор, нам остается получить разрешение на энергопуск и начать поэтапный набор мощности», — отметил главный инженер Ленинградской АЭС-2 Александр Беляев.

 © storage.energybase.ru

По программе физического пуска в течение недели на блоке пройдет более 50-ти тестирований. Эти исследования позволят уточнить полученные при расчетах нейтронно-физические характеристики первой топливной загрузки ядерного реактора, а также подтвердить надежность функционирования защит, блокировок и всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки.

Напомним, что ввод энергоблока № 6 ВВЭР-1200 в эксплуатацию проводится поэтапно и начался 19 июля 2020 года, когда в корпус реактора была загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом. На последующих этапах, во время энергетического пуска, опытно-промышленной эксплуатации и комплексного опробования энергоблока, все оборудование пускового блока пройдет финальную проверку при работе на эксплуатационных параметрах, с выдачей электрической и тепловой энергии.

Ввод шестого ленинградского энергоблока ВВЭР-1200 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год. Новый блок сменит на посту своего «старшего брата» — энергоблок № 2 ЛАЭС с реактором РБМК-1000, эффективно отработавшего в течение 45 лет.

 © rosenergoatom.ru
Источник: https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/main-news/36132/

Ленинградская АЭС-2, Росатом, Ленинградская область
  • Human RS Human RS
    01.09.2008:05:29

    Отлично!     Вынес на главную страницу сайта. Теперь поэтапный набор мощности и потом ввод в промышленную эксплуатацию. Таким образом в этом достаточно насыщенном крупными новостями году из новых электростанций осталось ввести в строй Приморскую ТЭС в Калининградской области и еще одну ТЭС в Хабаровском крае. Ну и наверняка еще какие-нибудь солнечные электростанции.

    Отредактировано: Human RS~08:08 01.09.20
    #1207603
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