Новые детские сады открылись в регионах России
В последний день августа 2020 года в регионах России были открыты новые и реконструированные детские сады.
В Ясино Ленинградской области был открыт новый трехэтажный детский сад-конструктор № 3 «Леголяндия» на 180 мест площадью 2625 квадратных метров, в котором имеются спальня, раздевалка, групповая и буфетная зоны.
Помещения детского сада оборудованы сенсорными экранами, рециркуляторами воздуха, развивающими пособиями. В саду есть также медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы, компьютерный класс и скалодром, а также сво прачечная.
Детский сад является подразделением «Янинского центра образования», а также региональной инновационной площадкой «Ленинградского областного института развития образования».
В Красносельском районе Санкт-Петербурга открыто дошкольное отделение Центра образования № 167 на 220 мест.
В здании детсада имеется музыкальный зал для проведения занятий и праздничных мероприятий, спортивный зал, интерактивный зал, помещение для кружковой работы. На благоустроенной территории детского сада размещены спортивные площадки.
Пресс-служба администрации Ленобласти сообщила о завершении реновации дошкольного учреждения Колтушской средней общеобразовательной школы имени академика И.П. Павлова на 100 мест во Всеволожском районе, на которую было выделено более 100 млн рублей.
Реновация здания включала в себя капитальный ремонт инженерных коммуникаций, кровли, стен и потолков, полное обновление пищеблока, закупка новой мебели, в актовом зале был уложен специальный амортизирующий линолеум.
В Москве открыты новые детские сады.
На Волоколамском шоссе был открыт новый трехэтажный детский сад на 220 мест, расчитаный для дневного пребывания 9-ти групп детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Детсад укомплектован современной техникой и мебелью, на прилегающей территории выполнено благоустройство, установлены игровые площадки. Каждая группа включает игровую комнату, спальню, буфет, санузел, раздевалку и отдельное помещение для сушки вещей. В Детском саду имеются спортивный и хореографический залы, а также бассейн.
В Коммунарке Новомосковского округа открыл двери седьмой детсад площадью 3,3 тыс. кв. метров, рассчитанный на 220 мест.
Объем инвестиций составил 280 млн рублей.
Помещения детского сада могут трансформироваться под любые нужды с помощью специальных раздвижных перегородок и встроенной в стены системы хранения в скандинавском стиле.
В пос. Новониколаевский Зеленодольского района Татарстана открыт детский сад «Умка» на 80 мест, в котором имеется 4 группы, а также имеется возможность занятий с детьми с ограниченными возможностями.
В детсаду имеются спортивный и музыкальный залы, медицинской блок, на территории построена площадка для прогулок.
В Набережных Челнах после капремонта открыт детский сад на 281 мест, в котором размещены 12 групп. Стоимость ремонтных работ, приобретение мебели и оборудования составила 61,3 млн рублей. В детсаду появились бассейн, музыкальный зал, кабинеты дополнительного образования, комната психолога.
В Нижнекамске после капитального ремонта открыт детский сад № 25 на 225 мест, который был построен в 1976 году.
В детсаду имеется лего-студия, галокамера и кабинет психолога.
На ремонт и оборудование из бюджета РТ было затрачено 43 миллиона рублей.
В Абакане (Хакасия) открыт третий детский сад «Феденька» на 300 мест, построенный в рамках национального проекта «Демография».
В детсаду на 12 групп и 4 ясельных группы имеются лаборатория юных исследователей, оснащенная ЛЕГО- и 3Д-конструкторами, шахматная студия, библиотека, групповые и спальные помещения, физкультурный и музыкальный залы, бассейн и медицинский блок с физиокабинетом.
Объем инвестиций в строительство детского сада составил 172 млн 820,68 тыс. руб.
В Ставрополе на улице Тюльпановой открыт четвертый детский сад на 280 мест, построенный в рамках нацпроекта «Демография».
На строительство детского сада из бюджета было потрачено 252 миллиона рублей.
Территория детского сада разделена на зону застройки, зону для игр и физкультурных занятий, хозяйственный блок. Двухэтажное здание детского сада размещено в центральной части участка.
В здании имеется бассейн, музыкальные и спортивные залы, универсальные кружковые помещения, а также помещения хозяйственного и административного назначения.
https://lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/29676/
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