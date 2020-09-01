В Смоленской области открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс
30 августа к 870-летнему юбилею г. Дорогобуж открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Общий объем финансирования строительства спортивного центра из различных уровней бюджета составил 360 млн рублей.
Новый ФОК предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по волейболу, гандболу, мини-футболу и баскетболу. На его базе будут функционировать универсальный спортивный зал, рассчитанный на 762 посадочных места, восстановительный центр, плавательные бассейны для взрослых (25 метров) и детей (9,8 метра), залы силовой подготовки, настольного тенниса, аэробики.
Дорогобуж, основанный Смоленским князем Ростиславом в середине XII века, является одним из старейших городов Смоленщины.
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