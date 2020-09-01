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Спортивные объекты

В Смоленской области открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс

 © smolgazeta.ru

30 августа к 870-летнему юбилею г. Дорогобуж открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Общий объем финансирования строительства спортивного центра из различных уровней бюджета составил 360 млн рублей.

Новый ФОК предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по волейболу, гандболу, мини-футболу и баскетболу. На его базе будут функционировать универсальный спортивный зал, рассчитанный на 762 посадочных места, восстановительный центр, плавательные бассейны для взрослых (25 метров) и детей (9,8 метра), залы силовой подготовки, настольного тенниса, аэробики.

Дорогобуж, основанный Смоленским князем Ростиславом в середине XII века, является одним из старейших городов Смоленщины.

 © smolgazeta.ru

 © smolgazeta.ru
Источник: https://smolgazeta.ru/daylynews/79064-.html

Смоленская область, спортивные объекты
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