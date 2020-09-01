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Производство

В Томске начато производство систем управления для беспилотников в сельском хозяйстве

 © riatomsk.ru

Компания Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies) открыла в Томске роботизированную фабрику по сборке средних и небольших серий уникальных интеллектуальных систем для беспилотных поездов и комбайнов с искусственным интеллектом. Предприятие будет производить системы управления комбайнами партиями в несколько тысяч штук и преимущественно на экспорт,

Производство организовано на базе Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).

В конце августа 2019 года комбайн Acros 585, оснащенный системой беспилотного вождения, успешно прошел эксперимент по уборке урожая зерновых в окрестностях села Карбышево Томской области. Это первый в мире беспилотный комбайн, для управления которым не требуется спутниковая связь — он оснащен системой Cognitive AgroPilot, которая анализирует происходящее вокруг техники и избегает столкновений с посторонними объектами, техникой, людьми и животными.

Прежде чем официально объявить о запуске, специалисты в течение нескольких месяцев занимались пуско-наладкой. Cognitive Factory расположилась в научном центре Томска, рядом с ТУСУРом, на берегу Томи (улица Вершинина). Компания рассчитывает в следующем году выйти на полномасштабное производство с показателями до десятков тысяч единиц.

Как пояснила гендиректор Cognitive Pilot Ольга Ускова, одна из основных целей томского производства — приступить к экспорту: «Для задач беспилотного сельхозтранспорта у нас есть предзаказ в несколько тысяч единиц… Это Южная Америка, Китай и США. Мы рассчитываем, что к 2022 году объемы зарубежных поставок всей нашей продукции будут составлять до 20 тысяч единиц на сумму более 20 миллионов долларов».

Пресс-служба Cognitive Pilot добавила, что томский проект компании привлёк внимание федеральных властей. «Продукция томского кластера высоких технологий (частью которого является Cognitive Factory)… крайне востребована на внутреннем рынке и является высококонкурентной в мировом экономическом пространстве. Мы готовы оказывать поддержку этому проекту», — цитируется замглавы Минпромторга.

«Томская область входит в пятёрку самых инновационно развитых регионов России. Наш конёк — это, во-первых, тесная кооперация университетов, академических институтов и высокотехнологичных производств, а во-вторых, — ставка инновационного бизнеса не на предложение, а на спрос. Взаимодействие с Cognitive Technologies… — яркое тому подтверждение», — приводится комментарий томского губернатора.
Источник: https://www.riatomsk.ru/article/202...odstvo-nachinki-dlya-bespilotnikov/

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Томская область
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    01.09.2011:58:21

    Самый что ни на есть настоящий хай-тек. Архиважное производство.

    Предприятие будет производить системы управления комбайнами партиями в несколько тысяч штук и преимущественно на экспорт…

    А вот это фраза несколько смущает. Может, лучше воспользоваться конкурентным преимуществом в первую очередь во благо отечественного сельского хозяйства, а экспорт как дополнение?

    #1207613
  • Aleksandr Timofeyev Aleksandr Timofeyev
    01.09.2015:33:58

    «объемы зарубежных поставок всей нашей продукции будут составлять до 20 тысяч единиц на сумму более 20 миллионов долларов"

    По 1000 $ за комплект?       

    #1207644
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