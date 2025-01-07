Первый в мире автономный мини-трактор и не только: Cognitive Pilot: победы 2024 года

Недавно наш сайт рассказал про то что в России началось серийное производство полностью автономного минитрактора, созданного на базе искусственного интеллекта (ИИ). Производство трактора, аналогов которого в мире нет, начала компания «Когнитив пилот» на своем заводе в Томске. Инвестиции в проект составили 3,5 млрд руб.

Новость набрала большое количество просмотров, стала одним из самых популярных материалов на нашем сайте за последнее время. И мне показалось правильным рассказать и о других достижениях команды «Когнитив пилот» в 2024 году.

Стоит сразу отметить, что Cognitive Pilot это наша национальная гордость. Многие на вопрос «чем же может гордиться Россия на мировых рынках» не знают что ответить. И компания Cognitive Pilot — это один из правильных ответов на этот провокационный вопрос. Даже несмотря на санкции компания по-прежнему входит в топы мировых рейтингов: например, автопилот для комбайна получил главную премию в области точного земледелия AgTech Breakthrough Award. А тракторный Cognitive Agro Pilot вошел в мировой топ-5. Компанию знают в мире, и это один из признанных мировых лидеров, двигающих индустрию автопилотиврования вперед.

Cognitive Pilot производит автопилоты для сельхозтехники и рельсового городского транспорта на основе искусственного интеллекта. Причем не только программную часть, но и аппаратную. Но, важнее всего, конечно, именно программная часть, ведь это мозг любого автопилота. Необходимо создать такие алгоритмы, чтобы в сложных ситуациях машины видели и понимали ситуацию в поле или на дороге и сами принимали правильные решения, страхуя человека от ошибок — зачастую роковых.

Вот что пишет компания у себя на Дзен канале:

В уходящем году наши программисты сделали огромный прорыв, ускорив обучение ИИ на десятки человеко-лет. Теперь наш автопилот видит поле даже лучше человека. Именно благодаря машинному зрению, которым не может похвастаться ни один c/х автопилот в мире, в этом году стала возможна автономная почвообработка даже при полной потере связи. Это очень выручает аграриев в регионах, граничащих с зоной СВО, где необходимо ускорять полевые работы без спутникового и сотового сигнала.

Но компания занимается не только сельскохозяйственной техникой. Автопилоты компании работают и в общественном транспорте. Так уже в текущем году в Петербурге на линии выйдет полностью автономный трамвай, «мозг» которого создан командой Cognitive Pilot.

Наш автопилот теперь распознает техколею и след маркера, а также столбы во избежание аварий. Что касается работы по спутникам и RTK, мы заключили соглашение с ГЛОНАСС для наиболее точного сигнала, а также выпустили собственную базовую станцию.

Так что в области искусственного интеллекта Россия прочно находится на острие технического прогресса, а где-то даже опережает других мировых лидеров. А мини-трактор это лишь один из примеров того, как новые передовые разработки воплощаются в реальную повседневную жизнь.

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