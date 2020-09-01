Новые школы открылись в регионах России: обзор. Часть 2

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1. 1 сентября 2020 года в д. Купреево (Владимирская область) открыта школа на 132 ученика.

Школа рассчитана на 132 ученика. Им предстоит учиться в комфортных и современных условиях.

На строительство объекта, а также его оснащение средствами обучения и воспитания было выделено 208 млн 341,1 тыс. руб., из них 146 млн 367,27 тыс. рублей — деньги федерального бюджета.

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2. В Башкирии в селе Чесноковка Уфимского района открылась новая школа на 640 мест с детским садом на 160 мест.

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Стоимость финансирования строительных работ по объекту за три года составила 456,1 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета в размере 130,2 млн рублей.

Новое здание укомплектовано всем необходимым оборудованием, игрушками для детей, средствами обучения и воспитания. На первом этаже, помимо групп, расположены комнаты логопеда, психолога, методический кабинет, пищеблок, медпункт с двумя изоляторами и хозяйственный блок.

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На территории детского сада и школы есть теневые навесы с малыми архитектурными формами, спортивные площадки, опытно-хозяйственный участок. Здание приспособили и для детей с ограниченными возможностями здоровья, входные группы оборудованы пандусом, механизированными устройствами подъема для маломобильных детей.

Пока в школе будет обучаться 490 учеников, проживающих в микрорайоне «Спутник», детский сад полностью укомплектован. Из 160 воспитанников — 40 детей будут посещать ясельные группы.

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3. В Тюмени (Тюменская область) в районе Казарово, на ул. Хамита Ярми, 13, открыта новая школа на 360 мест.

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К строительству школы приступили в августе 2019 года. Здание переменной этажности общей площадью более 8 тыс. кв. м. Здесь размещены все необходимые для младших и старших школьников кабинеты для занятий, спортивных мероприятий, а также административные помещения, медицинский блок и учебные мастерские для проведения уроков труда.

В школе также есть библиотека, актовый зал и столовая с обеденным залом на 130 мест. Главный вход оборудован пандусом для возможности доступа маломобильным гражданам. Разумеется, учебное заведение укомплектовано по последнему слову.

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4. Новая школа на 900 учеников с начальными, средними и старшими классами введена в эксплуатацию в районе Северный на северо-востоке Москвы.

Сергей Собянин осмотрел новую школу в районе Северный © mos.ru

Здание переменной этажности (от двух до четырех уровней) занимает площадь 16,4 тыс. кв. м., построено по индивидуальному проекту. Помимо учебных классов, в школе оборудован большой спортивный зал с возможностью разделения на два малых зала, актовый зал с радиоузлом и артистическими, студия хореографии и лекторий.

Ранее сообщалось, что в образовательном учреждении появятся библиотека с читальным залом и книгохранилищем, медиатека, юннатско-биологическая станция, кружок ИЗО и фотокинокружок.

Прилегающая территория благоустроена: на ней оборудованы площадки для занятий физкультурой на свежем воздухе, прогулочные площадки и площадки для тихого отдыха. В рамках озеленения высажены деревья и кустарники, разбиты газоны и цветники.

Школу № 2044 начали возводить в апреле 2018 г. и завершили в августе текущего года.

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5. В г. Санкт-Петербург в Фрунзенском районе 1 сентября порядка 700 детей Фрунзенского района пришли новый корпус лицея № 226, который собрал под одной крышей все самые современные технологии, используемые в образовании.

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Новое здание лицея № 226 было достроено в декабре прошлого года, и сейчас оно готово принимать детей. Несмотря на то, что площадь школы занимает почти 21 тысячу квадратных метров, можно не бояться заблудиться — здесь внимательно продумали систему навигации. Кроме того, все здание выполнено в едином стиле, а этажи школы отличаются по цвету: на первом преобладает красный, на втором — желтый, а на третьем синий.

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