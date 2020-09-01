В День знаний в регионах России открыты новые школы

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В городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа состоялось торжественное открытие новой школы на 450 мест.

В школе имеются учебные классы и лаборантский, размещенные в основной части здания, хореографический и актовый залы со светозвуковым оборудованием, конференц-зал и кабинет корректирующей гимнастики. На первом этаже размещены оборудованные станками с ЧПУ мастерские по деревообработке и металлообработке. Спортивный комплекс размещенный в пристройке на первом этаже, включает в себя универсальный спортивный зал, тренажерный зал для общей физической подготовки, скалодром. На третьем этаже разместились библиотека, конференц-зал, краеведческий и этнографический музеи. В школе размещены компьютерные классы с новейшим оборудованием: 3D-принтерами, квадрокоптерами и комплектами робототехники. На благоустроенной территории имеется крытый манеж для проведения физкультурных занятий в холодное время года.

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© Фото из открытых источников

Объект построен за счёт средств окружного бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы ЯНАО.

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В г. Якутске открыта Международная арктическая школа для одаренных детей на 220 мест, в которой будут обучатся учащиеся с 5 по 11 классы.

© sakha.gov.ru

© sakha.gov.ru

© sakha.gov.ru

© sakha.gov.ru

© sakha.gov.ru

© sakha.gov.ru

© sakha.gov.ru

© sakha.gov.ru

© sakha.gov.ru

© sakha.gov.ru

В школе имеется бассейн, актовый зал на 194 места, конференц-зал на 30 мест, столовая на 110 мест, спортивный и хореографический залы, IT-классы, класс информатики, класс иностранных языков, планетарий и видео-студия. В учебных кабинетах имеются интерактивные сенсорные доски и другое современное оборудование. Для учащихся из районов республики построен интернат на 80 мест.

© bashinform.ru

© bashinform.ru

© bashinform.ru

© bashinform.ru

© bashinform.ru

В Янаульском районе Башкирии открыто новое здание коррекционной школы-интерната ( школа на 190 учащихся и интернат на 170 мест) ,в которой будут проходить обучение дети-инвалиды и сироты.

В школе имеется спортзал, актовый зал, мастерские, плоскостные спортивные сооружения (открытые конькобежные дорожки и футбольные поля, горнолыжные и лыжные трассы и т. д. ).

Учащиеся будут иметь возможность под руководством опытных преподавателей (61 педагога со специальным образованием) пройти обучение 8 специальностям, а именно освоить швейное, столярное, парикмахерское, кулинарное, картонажно-переплетное, пчеловодсто, растениеводство, штукатурно-малярное дело.

На строительство школы-интерната из республиканского бюджета было потрачено 366,6 млн рублей.

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В поселке Индиго НАО открыта новая школа на 150 мест.

В школе имеется спортзал, пришкольная спортивная площадка, библиотека, актовый зал.

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© nikatv.ru

В Балабаново Калужской области открыта новая школа на 1000 мест.

На территории школы имеется футбольное поле и автогородок.

В школе 51 учебный кабинет, оборудованы специализированные классы для проведения уроков технологии, информатики, музыки, физики, биологии, химии и других дисциплин, а также лингафонные кабинеты ( специальный класс(помещение, аудитория), оборудованный комплексом звукотехнической, проекционной аппаратуры, позволяющей аудиовизуальным методом создавать оптимальные условия для самостоятельной работы учащихся по изучению иностранных языков, культурой речи родного языка, профессионально исполнительскими навыками по специальности в театральных учебных заведениях), информационно-библиотечный центр, оборудована игровая комната для учащихся начальных классов, три спортивных зала, актовый зал.

Школа оборудована камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения, а также системой контроля управления доступом.

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В Томске в рамках нацпроекта «Образование» открыта самая большая в области новая общеобразовательная школа «Интеграция» на 1 100 учащихся.

В школе имеется учебно-производственный комплекс, включающий центры дополнительного образования инженерно-технического, социально-гуманитарного, культурно-спортивного профиля, олимпиадный центр., лаборатории, учебно-производственные и конструкторские бюро, теле- и фотостудия, школа лингвистов.

Ученики 10 классов будут проходить обучение по углубленным образовательным программам, проходить профессиональные пробы на предприятиях.

Всего в День знаний в Сибири открулось 14 новых школ.

https://vis-group.ru/pressroom/news/na-yamale-otkryt-sovremennyy-uchebnyy-korpus-shkoly-internata-postroennyy-gruppoy-vis/

https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3210920

https://www.bashinform.ru/news/1487586-segodnya-v-sele-chesnokovka-ufimskogo-rayona-otkrylas-novaya-shkola-na-640-mest/

http://sdnao.ru/news/news_detail.php?ELEMENT_ID=31721

https://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=290912

http://yakutia2...s-novaya-shkola