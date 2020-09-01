Нахимовское военно-морское училище в Калининграде принимает первых кадетов

Нахимовское калининградское военно-морское училище © kaliningradtoday.ru

1 сентября в Калининграде официально начинается учебный год для 560 будущих военных. Городок на Артиллерийской улице стал пятым, самым западным, образовательным учреждением военно-морской направленности по всей стране.

Калининградская «Нахимовка» завершила формирование сети довузовских учебных заведений в местах базирования флота. Её курсанты будут учиться по трём образовательным программам: основное общее (5-9 классы), среднее общее (10-11 классы) и дополнительное. Такая система подготовит юношей к поступлению в профильные вузы.

На территории военного городка обустроена сеть учебно-административных и спальных корпусов, отдельно расположены корпуса дополнительного образования. Кроме того, возведен стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами, оснащены площадки со снарядами для гимнастики и силовых тренировок. Особое внимание уделено здоровью кадетов, поэтому училище оборудовано собственным современным медицинским пунктом с палатами и кабинетами стоматологии, педиатрии и физиотерапии, а также действует просторная столовая.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/u6XaizuGulg

С 2010 было построено 12 новых корпусов Президентских кадетских и Нахимовских военно-морских училищ. Всего за 10 лет было возведено 10 Президентских кадетских училищ, а в 2016 году Владивостокское и Севастопольское училища были переименованы в филиалы Нахимовского военно-морского училища.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/D9yqvuqbuu0

На конец 2020 года действует 12 училищ:

Президентские кадетские и Нахимовские училища © kaliningradtoday.ru

Обучение в училищах осуществляется на 7 учебных курсах. На каждом курсе по 80 или 120 воспитанников. Учебные курсы соответствуют классам с 5 по 11. Каждый учебный курс делится на классы около 20 человек.

Все кадеты получают стипендию, пятиразовое сбалансированное горячее питание, медицинское обслуживание и находятся на полном государственном обеспечении.

Максимальное количество воспитанников, которое смогут принять училища составляет 8960.

Подробнее об открытии училищ:

Кемеровское — https://sdelanounas.ru/blogs/123668/

Петрозаводское — https://sdelanounas.ru/blogs/97474/

Владивостокское — https://sdelanounas.ru/blogs/52476/