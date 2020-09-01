Новые школы открылись в регионах России: обзор. Часть 8

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1. 1 сентября 2020 года в поселке Степной Россошинского сельского поселения Городищенского района Волгоградской области открыта новая школа на 500 мест.

Новое современное образовательное учреждение в поселке Степном возводилось в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

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Сегодня полностью оборудованные классы заполнили ученики — более 370 человек, в том числе и 41 первоклассник. Здесь обучаются дети сразу из нескольких поселков — Степного, Царицыно, Студено-Яблоновки, Россошек, Красного Пахаря и Новой Надежды. Комфортабельный школьный автобус организованно доставляет ребят до учебного заведения и развозит обратно согласно четко выстроенной логистике.

В школе оборудованы 20 учебных классов, кабинеты дистанционного обучения, специализированные помещения для занятий робототехникой, библиотека с широкополосным доступом в интернет, современные залы для совершенствования музыкальной и спортивной подготовки, столовая на 250 мест.

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2. В г. Краснодар Краснодарского края открыта школа № 16 на 1100 учеников.

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На строительство и оснащение школы № 16 было направлено 744,4 млн рублей. Учебное заведение оснащено компьютерами, мультимедийными проекторами, интерактивными панелями, цифровыми лабораториями по всем предметам. Имеются кабинеты технологии для мальчиков и девочек, музыкальный и спортивные залы, зал хореографии, комната психологической разгрузки, спортплощадка, детский городок, медицинский блок и пищеблок. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в здании установлен лифт.

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3. В г. Сочи Краснодарского края в гимназии № 6 открылся новый корпус на 1100 мест.

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Помещение на улице Макаренко было передано в оперативное управление гимназии два года назад. На модернизацию в рамках краевой программы «Развитие отрасли образования» было направлено более 300 млн рублей.

В корпусе создана современная материально-техническая база. Технологическое оборудование закуплено для профильных инженерных, медико-биологических классов, кабинетов технологии, химии и физики, а также в пищеблоке. Необходимая техника и инвентарь установлены в библиотеке, в актовом зале и в аудиториях внеурочной деятельности, где учащиеся будут заниматься робототехникой, посещать кружки школьного телевидения, издательского центра, студии дизайна, а также спортивные тренировки.

В гимназии работает Центр инклюзивного образования, где в новом учебном году будут учиться 76 детей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого педагоги оборудовали специализированные кабинеты.

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4. В Невском районе г. Санкт-Петербург на Архивной улице открыта новая школа № 707 на 1650 мест.

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Площадь здания — 31,5 тыс. квадратных метров. В нем есть два бассейна, два спортзала, мастерские для творчества, зал для занятий хореографией, медицинский кабинет и актовый зал на 600 мест. Во дворе обустроены площадки для волейбола и баскетбола, футбольное поле, беговые дорожки, полоса препятствий, зоны для отдыха и игр детей.

Школу построила «Группа ЛСР» на территории жилого комплекса «Цивилизация».

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5. В Невском районе г. Санкт-Петербург на Дальневосточном проспекте открыто второе здание школы № 691.

ГБОУ школа № 691 с углубленным изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга Невская школа, общеобразовательная школа, Союзный просп., 5, корп. 2, Санкт-Петербург, Россия — Яндекс.Карты © avatars.mds.yandex.net

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6. В Невском районе г. Санкт-Петербург на Нерчинской улице открыта школа № 693 на 825 мест.

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Школа оснащена современной инфраструктурой и всем необходимым для обучения оборудованием. На ее базе будет создана единая образовательная система «Школа современных технологий», интегрирующая основное и дополнительное образование. В сентябре в образовательном учреждении откроют пять первых классов, один из них — для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Стоимость строительства школы составила более 1,2 миллиарда рублей. Работы вела компания «Современные монолитные конструкции», контракт был заключен в 2017 году.

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7. В г. Сыктывкар (р. Коми) открылась новая школа на 1200 мест.

Сыктывкар | Партийцы контролируют ход строительства новой школы в микрорайоне Орбита - БезФормата © komi.er.ru

На возведение школы из федерального и республиканского бюджетов было выделено более 860 миллионов рублей.

Все учебные классы оборудованы интерактивными досками, предусмотрены комнаты психологической разгрузки для педагогов и учеников. В здании школы создана безбарьерная среда — в дверных проёмах отсутствуют пороги, предусмотрены пандусы и лифты, расширены дверные проёмы классов и других помещений. На прилегающей к школе территории обустроены баскетбольная площадка и футбольное поле с искусственным покрытием и освещением.

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8. В г. Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ) открыта школа № 3 на 700 мест.

Новые школы округа должны стать передовыми по оснащению оборудованием » Новости Нарьян-Мара сегодня – Последние события в НАО – Информационное агентство NAO24.RU © nao24.ru

Школа на 700 мест в районе Авиаторов будет представляет из себя комплекс, состоящий из 4 корпусов. Это здания начальной (9 500 кв. м) и основной школ (около 12 000 кв. м), спортзал со столовой и спортзал с актовым залом на 300 мест. Все эти сооружения соединят между собой теплые переходы.

Имеется отдельное здание для автокласса площадью 200 квадратных метров и городок для практического изучения правил дорожного движения. Спортивная составляющая в дополнение к большим залам представлена открытым полем для мини-футбола с искусственным покрытием (зимой там можно залить лёд и играть в хоккей), волейбольными и баскетбольными площадками, сектором для прыжков в длину, беговой дорожкой длиной 100 метров, полосой препятствий.

Контрактная стоимость объекта — 1,8 млрд рублей.

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Продолжение следует, но уже завтра…