В Смоленске открыт новый цех кабельного завода ГК «Конкорд»

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Действующее в Смоленске производство, входящее в состав группы компаний «Конкорд», при поддержке региональных властей ускоренно ввело в эксплуатацию новый производственный комплекс и за первые шесть месяцев этого года увеличило почти на четверть отчисления по налогам в бюджеты государства и Смоленской области.

Предприятие, которое основали в 1991-м, специализируется на выпуске силовых кабелей с медной токопроводящей жилой — изделий NUM, используемых при любых видах строительства. Дилерская сеть «Конкорда» охватывает практически всю территорию России и стран Таможенного Союза.

Группа компаний также выпускает полимерные композиты под торговой маркой LEKRON. Их применяют для производства защитных оболочек и заполнителей пожаробезопасных кабелей, аксессуаров для автомобилей, подошвы для обуви, материалов для нанесения дорожной разметки.

За последние годы при смоленском заводе появились исследовательская и производственная базы. Сегодня в группе компаний «Конкорд» трудятся более 700 человек.

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