В Кузбассе наладили производство модульного вездехода «Нерпа»

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В Кузбассе завод инновационного транспорта начал серийное производство модульных вездеходов «Нерпа». Аналогов такой машины в мире нет. «Нерпа» успешно прошла испытания на реке.

В отличие от других вездеходов машина оснащена не тяжелыми гусеницами, а устройством, напоминающим лыжи. Оно удерживает конструкцию и на воде, и на болоте. Вездеход свободно преодолевает также снежное поле с ледяными торосами. Базовая модель рассчитана на перевозку четырех человек, но предприятие намерено выпускать и более крупные машины.

Михаил Минаев, главный конструктор завода инновационного транспорта NERPA: «Мы делаем по заказу республики Коми десятиместное судно, вездеход „Нерпа“, для круглогодичного использования. Будет работать по рейсам между поселками. Расстояние будет проходить в 399 километров. Это уже серьезное коммерческое использование».

«Нерпу» смогут использовать геологи, спасатели, врачи, чтобы добраться к пациентам в труднодоступную местность. После начала серийного выпуска ее стоимость будет почти два миллиона рублей.