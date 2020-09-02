В Перми открыли новую детскую поликлинику

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В Индустриальном районе Перми открыта новая детская поликлиникараспахнула свои двери для маленьких пациентов. Она позволит разгрузить действующие отделения Индустриального района. Всего здесь живет 37 тысяч детей, 18 тысяч из которых будут посещать новое медицинское учреждение. Рассчитано оно на 350 посещений в смену.

"У нас работает участковая педиатрия в полном составе, оба отделения 18 участков. Работает кабинет здоровое детство, где каждый пациент может получить направление на любое исследование. И работает кабинет неотложной помощи. Также работает выездное отделение неотложной помощи. К концу этой недели мы планируем завести узких специалистов", — говорит Галина БАЙБАКОВА, заведующая поликлиникой.

Всего в этом году в крае будет сдано в эксплуатацию 6 объектов здравоохранения — еще 2 поликлиники в Перми и сельские врачебные амбулатории в Майкоре, Гамово, Савино. Кроме того, в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ, в 2020-2021 годах в Прикамье планируется установить и заменить более 50 ФАПов. На развитие медицины в регионе только в этом году направлено 59 млрд рублей, включая закупку оборудования, оснащение ФАПов и сельских амбулаторий, обновление автопарка службы скорой медицинской помощи.