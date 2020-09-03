Время лечить. Как ребёнок, переживший Беслан, стал кардиохирургом

Команда проекта «Подвиги» завершает подготовку книги «100 подвигов обычных людей». Издание будет интерактивным: в дополнение к печатной книге проект выпустит дополнительные материалы — лонгриды, видеоинтервью с героями, фотогалереи и подкасты.

Одним из героев книги стал молодой врач Заур Козырев. В 2004 году 10-летний Заур был пациентом знаменитого кардиохирурга Лео Бокерии. Дело в том, что ребёнок оказался в числе заложников бесланской школы и получил серьёзное ранение во время штурма: в сердце ему попал осколок. Бокерия провел сложнейшую операцию, чтобы спасти мальчика, и после этого Заур пообещал себе стать врачом.

© Фото из открытых источников

Заур окончил медицинский вуз в Северной Осетии и поступил в ординатуру в «Бакулевку» — ту самую, которой уже более 25 лет руководит Лео Бокерия. Этот центр — крупнейшая клиника в мире. Ежедневно здесь делают 5 000 операций на открытом сердце, более половины пациентов — дети.

Много лет Заурбек продолжает общаться с Лео Антоновичем. Подросток советовался с ним при выборе будущей профессии, и тот ответил: «Работа кардиохирурга — очень сложная специальность, это рабский труд. Будут нужны моральная подготовка и терпение. Если у тебя это есть — поступай!»

© Фото из открытых источников

В 2020 году Заур успешно окончил ординатуру. Он планирует стать кандидатом наук и самостоятельно проводить операции. И родители, и Лео Бокерия парня поддерживают, а он идет к своей цели — стать хорошим хирургом и помогать людям.

Команда проекта поговорила с героем о многих важных вещах:

как он пытался забыть и пережить теракт;

почему он не стал полицейским, как папа, и кем стал бы, если б не теракт;

как он познакомился со своим спасителем и почему даже сегодня удивляется тому, как выжил с таким осколком;

почему будущие врачебные светила вынуждены сидеть на шее у родителей.

Интервью с Зауром Козыревым уже доступно для просмотра на YouTube-канале: ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/spTOfxZzUyE

Оно открывает большую серию интервью с героями книги «100 подвигов обычных людей», подготовленной при поддержке Росмолодёжи. Книга выйдет в декабре 2020 тиражом 5 000 экземпляров и будет разослана в библиотеки всей страны.