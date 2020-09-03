В Тверской области запустили производство напольного покрытия с тактильными метками

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Производственная база ООО «Вертикаль» находится в Торжке. Здесь выпускают более 100 видов продукции, предназначенной для инвалидов. Причем на предприятии есть собственный проектный отдел, более 10 разработок запатентовано. В частности, последний патент получен на тактильно-звуковые мнемосхемы, предназначенные для инвалидов по зрению.

— Сейчас мы запустили новую линию, которая выпускает специальное напольное покрытие с тактильными метками, предназначенными для инвалидов, — рассказывает заместитель генерального директора Юлия Никифорова. — Это новая разработка. Теперь наши инженеры разрабатывают новые материалы, предназначенные для инвалидов-колясочников.

Разработки ведут не только для собственного производства. «Вертикаль» готовит проекты по адаптации офисных помещений, магазинов, банков и прочих учреждений, чтобы сделать их доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья. Объемы заказов в последние месяцы растут, предприятие не прекращало работу даже во время пандемии.

— Государство выбрало правильную политику, которая обязывает сделать все магазины и общественные места доступными для инвалидов и маломобильных групп граждан, и наше предприятие работает в интересах этих людей, — подчеркивает Юлия Никифорова. — Мы постоянно расширяем ассортимент. Когда я пришла сюда девять лет назад, «Вертикаль» выпускала всего три вида продукции. А сегодня наша линейка превышает сто наименований. Чтобы меньше зависеть от поставщиков, мы планируем сами изготавливать пресс-формы и часть необходимых для выпуска продукции запчастей.

Планы на развитие большие, и предприятие расширяется. Совсем недавно приобрели помещение разорившегося автобусного парка по соседству, планируют открыть в нем новый цех. На главной производственной площадке компании идет строительство второй очереди, это позволит создать около 30 новых рабочих мест, прием людей на работу уже начался. А еще «Вертикаль» планирует обзавестись общежитием для сотрудников, приезжающих на работу из Торжокского района. С этой целью выкупили бывший детский сад на улице Мира, в ближайшем будущем начнут там строительные работы.

Весной этого года предприятие воспользовалось поддержкой регионального правительства, введенной для стабилизации экономики, пострадавшей от коронавируса и связанных с инфекцией ограничений. Эта поддержка помогла ООО «Вертикаль» зарегистрировать товарный знак и сертифицировать новую продукцию.