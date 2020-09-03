На Медногорском медно-серном комбинате завершилось строительство второй очереди кислородной станции

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На Медногорском медно-серном комбинате в Оренбургской области завершилось строительство второй очереди новой кислородной станции, стоимостью более 870 млн рублей.

Строительство первой очереди кислородной станции началось пять лет назад, в 2016 году она была принята в работу. При ее строительстве были предусмотрены перспективы дальнейшего расширения, и сегодня под одной крышей в одном производственном здании расположились две очереди кислородной станции общей производительностью 10,7 тысяч кубических метров в час.

«Окончание строительства кислородной станции — это очередной шаг в модернизации медно-серного комбината. Мы получаем мощный импульс для дальнейшего развития его химико-металлургического комплекса и инструменты для повышения технико-экономических показателей градообразующего предприятия», — сказал генеральный директор ММСК Андрей Ибрагимов.

Медно-серный комбинат вошел в число первых промышленных предприятий России, выбравший в качестве поставщиков и производителей оборудования японскую фирму СУМИТОМА СЕЙКА. Не остались в стороне от строительства важного объекта на ММСК и российские предприятия, на долю которых пришлось 40% процентов локального оборудования кислородной станции. Напомним, что для производства кислорода применяется новейшая технология вакуумной короткоцикловой адсорбции, которая существенно отличается от криогенной установки, действующей на комбинате. Основные достоинства новой станции в компактности, большей гибкости по производительности, модульном исполнении, которое обеспечивает легкий доступ к оборудованию для обслуживания и текущего ремонта. Еще одно неоспоримое преимущество — это ее энергоэффективность, экономия электроэнергии составляет до 30% по сравнению со старой станцией.

© ugmk.com

Строительство второй очереди кислородной станции позволит увеличить мощности медно-серного комбината по технологическому кислороду, что является серьезным шагом на пути дальнейшего развития химико-металлургического комплекса комбината. Применение дутья, обогащенного кислородом, повышает производительность металлургических агрегатов и улучшает их технико-экономические показатели. Так с вводом в эксплуатацию первой очереди кислородной станции вакуумной короткоцикловой адсорбции расход топлива на шахтных печах снизился с 3,4% до 0,3% от шихты.

Кроме того, новая кислородная станция дала мощный импульс для развития производства и освоения новых технологий на плавильном агрегате «Победа», где в настоящее время ведутся работы по внедрению технологии донной продувки расплава, что позволит совершенствовать процесс переработки медьсодержащего сырья и повысить производительность предприятия.

Как отмечает руководство предприятия, инвестиции в модернизацию промышленного сектора требуют немалых капитальных затрат, гарантом возврата которых может быть только стабильная работа комбината. За последние три года производство основной продукции, черновой меди, увеличилось на 28%. В 2019 году этот показатель составил рекордные 51 600 тонн. Успешная производственная деятельность ММСК позволяет предприятию финансировать важные социальные проекты в городе Медногорске.