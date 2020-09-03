В Краснодарском крае открыта вторая очередь тепличного комплекса в Северском районе
Вторая очередь тепличного комплекса в хуторе Новом Новодмитриевского поселения построена за год в рамках инвестиционного соглашения между администрацией Краснодарского края, администрацией Северского района и инвестором.
Тепличный комплекс занимает площадь в 10 гектаров. Это уже вторая очередь тепличного комплекса в станице Новодмитриевской.
Инвестиции в проект составляют 585 миллионов рублей.
Строительство второй очереди позволит увеличить производственную мощность всего комплекса до 4 тысяч тонн овощей в год. Кроме того здесь создано 20 новых рабочих мест.
В теплицах будут круглый год выращивать огурцы и томаты по гидропонной системе. Процесс выращивания овощей полностью автоматизирован.
Читайте также...
- Мини-экскаватор Mole
- В Ростовской области открыли тепличный комплекс
- Введены в эксплуатацию 6 га первой очереди тепличного комплекса ООО «Родина» в Воронежской области
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!