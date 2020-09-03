В Краснодарском крае открыта вторая очередь тепличного комплекса в Северском районе

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Вторая очередь тепличного комплекса в хуторе Новом Новодмитриевского поселения построена за год в рамках инвестиционного соглашения между администрацией Краснодарского края, администрацией Северского района и инвестором.

Тепличный комплекс занимает площадь в 10 гектаров. Это уже вторая очередь тепличного комплекса в станице Новодмитриевской.

Инвестиции в проект составляют 585 миллионов рублей.

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Строительство второй очереди позволит увеличить производственную мощность всего комплекса до 4 тысяч тонн овощей в год. Кроме того здесь создано 20 новых рабочих мест.

В теплицах будут круглый год выращивать огурцы и томаты по гидропонной системе. Процесс выращивания овощей полностью автоматизирован.