ПАО «ЗиО-Подольск» модернизирует производство
ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш») запустил в опытно-промышленную эксплуатацию специальный технологический комплекс с двумя горизонтально-фрезерными обрабатывающими центрами, с выдвижным ползуном, универсальной автоматической головкой и вертикальным перемещением шпиндельной бабки фирмы TOS KURIM (Чехия). Аналогов данного оборудования в России нет.
Комплекс имеет модульную конструкцию. Он состоит из двух отдельных станков, которые могут быть соединены между собой специальной T-образной головкой, что позволяет обрабатывать труднодоступные места на крупных корпусных деталях. В разъединенном состоянии могут работать два независимых станка, выполняя две задачи одновременно.
Новый обрабатывающий центр позволяет производить фрезерование, сверление, растачивание, резьбонарезание и другие виды механической обработки с высокими квалитетами точности. Уникальная установка позволит с точностью до нескольких микрометров обрабатывать крупногабаритные детали длиной до 14 и шириной до 4 метров.
«Такого оборудования нет ни у кого в стране. Имеющиеся компетенции и производственные мощности дают нам возможности для производства уникальной продукции», — отметил директор по производству ПАО «ЗиО-Подольск» Алексей Стрюков.
Внедрение нового оборудования стало еще одним этапом по формированию на площадке «ЗиО-Подольск» самого современного производственного комплекса по производству оборудования для ТЭК страны.
Читайте также...
- Атомэнергомаш завершил производство реакторных установок РИТМ-200 для трех ледоколов
- «ЗиО-Подольск» отгрузил третий комплект оборудования для АЭС «Руппур»
- АО «Атомэнергомаш» подписало договор о поставке в Великобританию оборудования