ПАО «ЗиО-Подольск» модернизирует производство

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ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш») запустил в опытно-промышленную эксплуатацию специальный технологический комплекс с двумя горизонтально-фрезерными обрабатывающими центрами, с выдвижным ползуном, универсальной автоматической головкой и вертикальным перемещением шпиндельной бабки фирмы TOS KURIM (Чехия). Аналогов данного оборудования в России нет.

Комплекс имеет модульную конструкцию. Он состоит из двух отдельных станков, которые могут быть соединены между собой специальной T-образной головкой, что позволяет обрабатывать труднодоступные места на крупных корпусных деталях. В разъединенном состоянии могут работать два независимых станка, выполняя две задачи одновременно.

Новый обрабатывающий центр позволяет производить фрезерование, сверление, растачивание, резьбонарезание и другие виды механической обработки с высокими квалитетами точности. Уникальная установка позволит с точностью до нескольких микрометров обрабатывать крупногабаритные детали длиной до 14 и шириной до 4 метров.

«Такого оборудования нет ни у кого в стране. Имеющиеся компетенции и производственные мощности дают нам возможности для производства уникальной продукции», — отметил директор по производству ПАО «ЗиО-Подольск» Алексей Стрюков.

Внедрение нового оборудования стало еще одним этапом по формированию на площадке «ЗиО-Подольск» самого современного производственного комплекса по производству оборудования для ТЭК страны.

© www.aem-group.ru

© www.aem-group.ru