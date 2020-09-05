В Калужской области дан старт строительству завода по производству косметики

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4 сентября на боровской площадке ОЭЗ «Калуга» был заложен символический камень на том месте, где компанией «Натюрель» будет построен завод по производству парфюмерно-косметической продукции.

Основным видом продукции станут влажные салфетки и маски для лица. Ожидается, что объем производства салфеток составит около 15 тысяч тонн в год, масок для лица — около восьми миллионов пачек в год. Продукция будет поставляться не только на внутренний российский рынок, но и за рубеж. Проектирование завода завершено, компания готова начать строительство.

Как сообщили в пресс-службе правительства Калужской области, первоначально компания планировала вложить в этот проект 630 миллионов рублей. Но затем объем инвестиций был увеличен до 2,2 миллиарда. Выросло, с 200 до 300, и количество рабочих мест, которое планируется создать на этом заводе.

«Он будет самый большой, самый инновационный, самый прогрессивный, самый „зелёный“, самый мощный по производительности, самый быстровозводящийся», — подчеркнул учредитель ООО «Натюрель» Ваагн Манукян.