«Сибкабель» установил высокотехнологичную линию лентообмотки

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Томский завод «Сибкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) модернизировал оборудование, задействованное в производстве продукции для подвижного состава. В цехе № 40 установлена высокотехнологичная сдвоенная линия обмотки, производительность которой в 3 раза выше, чем у прежнего аналога.

Стоимость оборудования — около 17 млн руб. Оно предназначено для обмотки голых и изолированных токопроводящих жил (ТПЖ) сечением от 10 мм² до 300 мм² ПЭТ-Э пленкой и другими лентами.

«Электроизоляционная пленка (ПЭТ-Э) отличается улучшенными диэлектрическими характеристиками, стойкостью к воздействию агрессивных химических сред, повышенной механической прочностью», — пояснил начальник цеха № 40 Сергей Осокин.

В процессе производства кабельной продукции лентообмотка осуществляется в два этапа. Первый слой — разделительный между ТПЖ и изоляцией. Он исключает попадание полимерных изоляционных материалов в межпроволочное пространство и позволяет легко снимать изоляцию с жилы, что, в частности, облегчает монтаж кабеля.

Второй слой ленты накладывается на изолированную жилу и служит дополнительной изоляцией, обеспечивая необходимое электрические сопротивление и прочность. Количество накладываемых лент зависит от рабочего напряжения: при 1000 В требуется одна лента, при 2000 В — две и далее по нарастающей.

«Усовершенствование технологических процессов на заводе ведется постоянно. Это позволяет оптимизировать расходование ресурсов, повышает производительность и эффективность работы. Мы оперативно реагируем на новые требования рынка, а порой и предвосхищаем их, что позволяет нам расширять сотрудничество с имеющимися заказчиками и привлекать новых», — подчеркнул директор АО «Сибкабель» Алексей Жужин.