Ростех и МАИ приступили к совместной подготовке инженеров для авиационной промышленности

Государственная корпорация «Ростех» и Московский авиационный институт (МАИ) запустили совместную образовательную программу по интеграции будущих специалистов в рабочие процессы. Помимо традиционных базовых курсов программа предусматривает работу со специализированными ИТ-продуктами, углубленное изучение английского языка и современных технологий в сфере робототехники, композиционных материалов и 3D-печати.

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Как сообщает пресс-служба MAИ, новая программа подготовки кадров рассчитана на пять с половиной лет. Ее отличительные черты — индивидуальный подход к образованию и активное наставничество. Начиная с первого курса студенты будут решать производственные задачи в профильных холдингах Ростеха, осваивать профессиональные и ИТ-компетенции. Лучшие из них получат возможность пройти стажировку за границей.

Студенты нового потока пройдут глубокую подготовку по программированию на языках С++, Java или Python, освоят на профессиональном уровне автоматизированные системы проектирования (CAD), инженерного анализа (CAE), технологической подготовки производства (CAPP), системы управления жизненным циклом (PLM) и разработку управляющих программ для станков с ЧПУ.

Со стороны предприятий обучение курируют наставники. Они будут ставить студентам производственные задачи, помогать с разработкой индивидуальной траектории развития и консультировать при выборе карьерного пути. Оплачиваемая работа на предприятии начнется с первого курса. На третьем курсе все учащиеся сдадут экзамен на уровень знания английского языка. Лучшие студенты смогут отправиться на стажировку в Сингапур, Францию, Китай.

Дополнительное профессиональное обучение будут оплачивать холдинги Ростеха, участвующие в проекте: Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) и холдинг «Вертолеты России». Они же обеспечат студентам выплату повышенной стипендии: в первом семестре в зависимости от результатов ЕГЭ и уровня английского она составит от 23 до 51 тысячи рублей. Компании также профинансируют проживание в общежитии, интернет и студенческие проездные.

«Цель проекта — воспитать новое поколение инженеров, обладающих набором цифровых компетенций, полностью готовых к работе в современном авиастроении. Программа обучения составлена с учетом реальных запросов промышленности и помогает с первого курса выстроить профессиональную траекторию будущих специалистов. Студенты будут максимально вовлечены в текущие производственные процессы компаний авиационного кластера. Развитие таких программ — это условие конкурентоспособности российской промышленности в будущем. В перспективе мы планируем использовать этот опыт в других сферах и в других вузах-партнерах — по всей стране у нас их более двухсот», — рассказала директор по управлению персоналом госкорпорации «Ростех» Юлия Цветкова.

В рамках новой программы студенты также смогут посещать дополнительные курсы по управлению и организации сервисного обслуживания, индивидуальные консультации с лидерами индустрии, получат возможность выступать на конференциях с собственными проектами и участвовать в бизнес-акселераторе МАИ.

«МАИ сегодня — это уникальная инновационная образовательная площадка для подготовки лидеров цифровой трансформации. В настоящий момент в Московском авиационном институте обучаются более трех тысяч студентов-целевиков, при этом почти четверть из них учится по целевому направлению именно от Ростеха. Университет обладает мощной материально-технической базой, богатой научной и образовательной экспертизой, активно развивает направление индивидуальных образовательных траекторий, поэтому полностью готов к реализации новой программы в интересах хедлайнера высокотехнологичной промышленности», — прокомментировал директор перспективных образовательных программ Московского авиационного института Дмитрий Кайсин.

Для продолжения обучения по программе студенты должны ежегодно подтверждать достижение целевых показателей. По окончании учебы предприятия гарантируют трудоустройство выпускников, которые достигли поставленных работодателем целей.