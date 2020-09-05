В Курской области заложили плантацию земляники

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Фатежские садоводы в 2020 году запланировали собрать не менее 10 тонн земляники. Всего высажено 140 тысяч розеток с использованием укрывного материала и капельного полива.

Коллектив ООО «Фатежский сад» во главе с директором Вячеславом Золотарёвым победил в областном конкурсе «Лидер малого и среднего бизнеса Курской области» в номинации «Производство сельскохозяйственной продукции».

В новом сезоне на землях «Фатежского сада» заложили 10 гектаров яблоневого сада, а также гектар малины.