«Швабе» разработал новый прибор навигационной системы для внутритрубных дефектоскопов

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Для повышения точности проверки магистральных нефтяных, газовых и других трубопроводов ученые Холдинга «Швабе» создали новую систему. В составе внутритрубного дефектоскопа она определяет местоположение повреждения, способствуя снижению процента утечки нефти и газа и предупреждению экологических катастроф.

Протяженность магистральных трубопроводов в России превышает 250 тыс. километров. С учетом этого задача обеспечения надежности и безаварийности их функционирования крайне актуальна. Для диагностики таких трубопроводов используются специальные снаряды-дефектоскопы, которые запускают внутри труб. По мере своего движения по трассе дефектоскоп обнаруживает в стенках различные повреждения — нарушения однородности структуры, зоны коррозионного поражения и другие дефекты, требующие срочного ремонта, а также искривления труб, связанные с просадками и подвижками грунта.

Чтобы повысить точность проверки магистральных труб, специалисты Научно-исследовательского института «Полюс» имени М. Ф. Стельмаха (НИИ «Полюс») разработали бесплатформенную инерциальную навигационную систему на лазерных гироскопах (БИНС-ВДП) в составе внутритрубного диагностического прибора. Задача БИНС-ВДП — определять траекторию оси трубопровода, чтобы точно устанавливать местоположение каждого дефекта.

Ультразвуковые и рентгеновские устройства, встроенные в зонд, собирают информацию о состоянии трубы, фиксируя образы повреждений на специальный блок памяти. Система НИИ «Полюс», интегрированная в снаряд, осуществляет другое важное измерение — параметры его траектории в трехмерном пространстве. В дальнейшем при обработке навигационных данных, полученных с помощью БИНС-ВДП, появляется возможность узнать координаты местонахождения повреждения.

«Протяженность магистральных трубопроводов в России составляет сотни тысяч километров, поэтому вопросы обеспечения их надежности и бесперебойной работы являются очень актуальными. Как правило, возникновение утечек нефти и газа связаны именно с развитием различных дефектов внутри труб. Правильная и своевременная диагностика позволит улучшить ситуацию и снизить ущерб от аварий. Наше изобретение способно определить местоположение повреждения с точностью до 10 см, что достаточно эффективно, ведь при ремонтных работах специалистами заменяются сразу метровые участки труб», — отметил генеральный директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов.

Опытный образец БИНС-ВДП прошел испытания и готов к серийному производству.

Ресурс изделия составляет не менее 6 000 часов. Прибор выполнен из нержавеющей стали, выдерживающей механические удары и вибрацию.

При своем высоком качестве бесплатформенная инерциальная навигационная система в составе внутритрубного диагностического прибора (БИНС-ВДП) отличается от аналогов более доступной ценой.

НИИ «Полюс» — крупнейший в России научно-производственный центр Холдинга «Швабе» в области фотоники и квантовой электроники, на базе которого также создан технопарк.