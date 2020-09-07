На Кировском заводе ОЦМ завершена работа по установке новых термических мощностей

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Кировский завод по обработке цветных металлов ввел в эксплуатацию новую колпаковую печь. Это последний этап модернизации прокатно-заготовительных мощностей предприятия. Агрегат предназначен для отжига рулонов металла в защитной атмосфере. Колпаковая печь, а также станции приготовления азота и водорода позволят предприятию расширить номенклатуру проката и улучшить его качественные характеристики.

С завершением пусконаладочных работ завод первым в России начнет выпуск медных лент и листов шириной до 1000 мм.

Произведен монтаж колпаковой печи, состоящей их четырех стендов. Установлено газоприготовительное оборудование, произведена прокладка инженерных сетей.

С середины августа проводились горячие испытания оборудования и режимно-наладочные работы под руководством главного конструктора компании Tachtech s.r.o (Чехия) Франтишека Ларвы. 20 августа проведен отжиг первой садки, состоящей из четырех рулонов латуни марки Л63 ШО толщиной 2,7 мм, для получения механических свойств, соответствующих мягкому состоянию согласно ГОСТ 2208-2007.

Работы по отжигу завершены успешно: металл выгружен из печи и направлен на дальнейшую обработку согласно действующей технологической схеме. После проведения механических испытаний будет выполнена оценка соответствия требуемых и полученных механических свойств. В соответствии с планом проведения режимно-наладочных работ, в дальнейшем планируется отработать режимы отжига на различных видах сплавов и типоразмерах заготовок, а также при разной по своему составу защитной атмосфере.