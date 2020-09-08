Сухой док ССК «Звезда». Сентябрь 2020

© sskzvezda.ru

В настоящий момент специалисты «Звезды» во взаимодействии с «Ростехнадзором» и «Госэкспертизой» проверяют сухой док и оборудование объекта на предмет готовности машин и механизмов к работе.

Ранее для контроля фильтрации гидротехнического сооружения в штатном режиме были проведены работы по заполнению сухого дока водой. Заведен и установлен на рабочее место плавучий затвор батопорт. Он отделяет от акватории камеру дока, дно которой расположено ниже уровня воды. На док доставлен технологический затвор, который позволит разделить площадь дока на отдельные независимые отсеки для строительства сразу нескольких судов.

Установлены 4 башенных крана грузоподъемностью по 60 тонн и козловой кран «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн. Проводятся пуско-наладочные работы.

© sskzvezda.ru

© sskzvezda.ru

© sskzvezda.ru

На сухой док доставлен технологический затвор.

Размеры дока позволяют одновременно вести строительство сразу нескольких крупнотоннажных судов. Для обеспечения такой схемы работы используется технологический затвор, который делит площадь дока на отдельные независимые отсеки. В одном из них могут производиться строительные работы непосредственно на стапельной плите, в то время как другой может заполняться водой для последующего спуска судна на воду и выведения его в акваторию судоверфи.

Технологический затвор состоит из семи секций, которые собираются в единую водонепроницаемую конструкцию длиной 114 м и высотой 14 м. Затвор может быть установлен в двух различных положениях по длине камеры дока.

© dcss.ru

http://dcss.ru/...cheskiy-zatvor/