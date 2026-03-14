Nelton Судостроение и судоходство

2 в серии танкер-газовоз «Константин Посьет» вышел на ходовые испытания

© paluba.media

Артический танкер-газовоз «Константин Посьет» класса Arc7 вышел с верфи ССК «Звезда» в Большом Камне на ходовые испытания. Об этом «Медиапалубе» сообщили несколько источников в отрасли.

Судно является вторым в серии газовозом, которую ССК «Звезда» строит для проекта «Арктик СПГ 2». Головное судно проекта «Алексей Косыгин» было передано заказчику 24 декабря 2025 года

Длина танкера-газовоза «Константин Посьет» составляет 300 метров, ширина — 48,8 метра, осадка — 11,7 метра, дедвейт — 81 000 тонн, а валовая вместимость — 127 555 тонн, что делает его одним из самых крупных в классе Arc7. Корпус судна представляет собой усиленную стальную конструкцию с доработками для повышения ледопроходимости и маневренности в мелководных районах, таких как Обская губа.

Пропульсивная установка «Константина Посьета» — дизель-электрическая. Система включает три полноповоротные азимутальные винторулевые колонки мощностью по 15 МВт каждая. В качестве основного топлива используется СПГ (режим ECO-S) с возможностью резервного перехода на дизель. Это снижает выбросы CO2 и обеспечивает экономию топлива до 30% по сравнению с дизельными аналогами.

Грузовместимость «Константина Посьета» составляет 172 600 кубических метров СПГ в мембранных танках. Конструкция мембранного танка представляет собой сложный инженерный «сэндвич»: первичная мембрана из инвара (сплав железа с никелем) толщиной 0,7 миллиметра, вторичный барьер из композитных панелей и изоляция на основе специальной судовой фанеры от отечественной компании «Сегежа Групп», получившей сертификат GTT для последующих судов серии.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: paluba.media

  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski14.03.26 13:45:32

    Честно сказать никогда про него не слышал.

    Константи́н Никола́евич Посье́т (21 декабря 1819, Пернов (Пярну) — 26 апреля 1899, Санкт-Петербург) — русский флотоводец и мореплаватель, государственный деятель, генерал-адъютант (28.10.1866), министр путей сообщения Российской империи (10.07.1874—07.11.1888), адмирал (01.01.1882), член Государственного совета (1888—1899).

    Посьет, реконструировав порт Санкт-Петербурга, начал реконструкцию других крупных портов России: Либавского, Архангельского, Одесского и других. Параллельно велась прокладка железных дорог, связывавших Европейскую Россию с Уралом, а затем с Сибирью — отрабатывались «северный» и «южный» варианты. Посьет настоял на «южном» варианте: Самара — Уфа — Златоуст — Челябинск. Император Александр III подписал указ о строительстве «восьмого чуда света» — Транссибирской железной дороги — Транссиба. 8 сентября 1888 года первый поезд пришёл в Уфу, откуда открывался путь в Сибирь. Посьет гордился тем, что строительство Транссиба осуществлялось русскими инженерами и что на нём «от костыля до паровоза, всё изготовлено в России, из русских материалов».


    Итоги проделанной Посьетом работы колоссальны: строились Владикавказская, Екатерининская, Пермская, Полесские, Привисленские, Сызрано-Вяземская, Юго-Западные, Южные и другие железные дороги. Всего сеть российских железных дорог увеличилась более чем на 9000 км, утверждён Общий УСТАВ железных дорог, флаг Министерства путей сообщения (1885), создана сеть железнодорожных училищ, построены новые здания вокзалов, строилась Самаро-Златоустовская железная дорога — головной участок Транссиба. 8 сентября 1888 года первый поезд пришёл в Уфу, пройдя Златоуст и Челябинск.
    https://ru.wikipedia.org/

    #1313659
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski14.03.26 13:53:40

    В 1852—1854 годах Посьет принимал участие в экспедиции вице-адмирала Е. В. Путятина на фрегате «Паллада" в качестве старшего офицера и переводчика документов Русско-Японского (Симодского) мирного договора. Для этой экспедиции Посьет в совершенстве овладел голландским и японским языками. Исторические хроники этого события описаны в романе русского писателя И. А. Гончарова, с которым у Посьета завязалась крепкая дружба (однако больше И. А. Гончаров в морские походы не ходил).
    И. А. Гончаров

    В 1855 году Посьету было присвоен чин капитан 1-го ранга, в 1856 году последовала командировка в Японию по делам Симодского договора. В 1860 году назначен флигель-адъютантом императора: введён в свиту Александра II. Исполнял обязанности начальника особого отряда яхт: «Забава», «Никса», «Волна», «Королева Виктория» и парохода «Онега» (1861—1863). Произведён 23 апреля 1861 года в контр-адмиралы[2], а 1 января 1868 года — в вице-адмиралы.

    Под командованием Посьета и флагом великого князя отряд кораблей (корвет «Варяг», клипер «Жемчуг», шхуна «Секстан») в том же году отправился к русским портам на северных широтах и Новой Земле, где на ней впервые был поднят русский флаг. Далее отряд, посетив порты Норвегии и проведя официальные встречи, вернулся в Кронштадт[4]. Позже, в одной из бухт на Новой Земле была организована спасательная станция — самая северная, названная «именем Посьета и его жены».

    Понимая опасности морских и речных плаваний, вице-адмирал Посьет основал Императорское Российское общество спасания на водах (1872) с Центральным советом в Санкт-Петербурге на Садовой улице, 50-б. Причём, он добился у руководства Русской православной церкви и Лютеранско-евангелической церкви в России разрешения на «кружечный сбор» пожертвований на ОСВОД в День Св. Николая Чудотворца (в XIX веке 9 мая).
    https://ru.wikipedia.org/

    #1313660
  • Badassgoliath Badassgoliath14.03.26 14:58:55

    Вместо «2 в серии» лучше бы написать «Второй в серии» в заголовке.

    #1313661