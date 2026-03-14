Артический танкер-газовоз «Константин Посьет» класса Arc7 вышел с верфи ССК «Звезда» в Большом Камне на ходовые испытания. Об этом «Медиапалубе» сообщили несколько источников в отрасли.

Судно является вторым в серии газовозом, которую ССК «Звезда» строит для проекта «Арктик СПГ 2». Головное судно проекта «Алексей Косыгин» было передано заказчику 24 декабря 2025 года

Длина танкера-газовоза «Константин Посьет» составляет 300 метров, ширина — 48,8 метра, осадка — 11,7 метра, дедвейт — 81 000 тонн, а валовая вместимость — 127 555 тонн, что делает его одним из самых крупных в классе Arc7. Корпус судна представляет собой усиленную стальную конструкцию с доработками для повышения ледопроходимости и маневренности в мелководных районах, таких как Обская губа.

Пропульсивная установка «Константина Посьета» — дизель-электрическая. Система включает три полноповоротные азимутальные винторулевые колонки мощностью по 15 МВт каждая. В качестве основного топлива используется СПГ (режим ECO-S) с возможностью резервного перехода на дизель. Это снижает выбросы CO2 и обеспечивает экономию топлива до 30% по сравнению с дизельными аналогами.

Грузовместимость «Константина Посьета» составляет 172 600 кубических метров СПГ в мембранных танках. Конструкция мембранного танка представляет собой сложный инженерный «сэндвич»: первичная мембрана из инвара (сплав железа с никелем) толщиной 0,7 миллиметра, вторичный барьер из композитных панелей и изоляция на основе специальной судовой фанеры от отечественной компании «Сегежа Групп», получившей сертификат GTT для последующих судов серии.

