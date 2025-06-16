Фотофакт: строительство дока-понтона «Амурец» проекта 65911 на Амурском СЗ

На новом доке-понтоне «Амурец» проекта 65911, построенном на Амурском судостроительном заводе (Хабаровский край), начались швартовные испытания. В соответствии с графиком строительства они продлятся до конца июня.

Было (апрель 2025 года):

© paluba.media

Стало:

© paluba.media

По словам старшего строителя заказа № 65911, накануне, благодаря благоприятной погоде, удалось произвести так называемое взвешивание заказа и проверить герметичность корпуса порожнего судна. Дальше строители погрузят на стапель-палубу дока-понтона доковое опорное устройство весом 188 тонн и произведут пробное погружение. Это самое серьезное испытание, при котором заказ должен погрузиться на предельно допустимую глубину. Испытания систем заказа будут проводиться при полной его загрузке.

Спусковой док-понтон «Амурец» проекта 65911, заложенный на Амурском судостроительном заводе ОСК 30 июня 2023 года, предназначен для обеспечения вывода заводских заказов из цеха и перевод их к достроечному пирсу. Он строится в рамках инвестиционного проекта по созданию целого транспортно-спускового комплекса.

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