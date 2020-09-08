Первый за 30 лет новый российский крупнотоннажный траулер «Баренцево море» передан заказчику

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ПАО «Выборгский судостроительный завод» (Ленинградская область) и АО «Архангельский траловый флот», входящий в НП «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум», подписали приёмный акт о передаче головного траулера-процессора проекта KMT01 «Баренцево море».

Это первый крупнотоннажный траулер, построенный на российской верфи за последние 30 лет под класс Российского морского регистра судоходства. Всего на Выборгской верфи по заказу АО «Архангельский траловый флот» будет построено четыре судна проекта KMT01, при этом два из трех оставшихся судов уже спущены на воду, завершаются приготовления к спуску последнего судна серии. Строительство ведется в рамках действия программы «инвестиционных квот», предусматривающих размещение заказов на рыбопромысловые суда на отечественных верфях.

После успешного прохождения ходовых испытаний траулера «Баренцево море», где были подтверждены и проверены проектные характеристики судна, сторонами был подписан приёмный акт о передаче судна АО «Архангельский траловый флот». Промысловые испытания, согласно условиям судостроительного контракта, будут проведены после передачи заказчику непосредственно в районе промысла.

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«Баренцево море» было заложено на Выборгском судостроительном заводе 31 мая 2017 года, спущено на воду 5 декабря 2018 г.

Справка: серия траулеров проекта KMT01 строится на ВСЗ «под ключ» с 2017 года. Суда данного проекта будут оснащены современным траловым комплексом последнего поколения, что позволит осваивать донные промысловые объекты, пелагические виды рыб, креветку в разных рыбохозяйственных бассейнах. Длина судна — 86 м, ширина — 17 м. Проект имеет ледовый класс Ice 3 с усилением корпуса до Arc 4.