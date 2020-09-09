Ход строительства Курской АЭС-2
На энергоблоке № 1 строители установили электронасосные агрегаты системы охлаждения оборудования реакторного здания. Всего смонтировано 4 агрегата.
На строящемся энергоблоке № 1 Курской АЭС-2 специалисты установили замыкающий, одиннадцатый, армоблок третьего яруса внутренней защитной оболочки (ВЗО) здания реактора.
Таким образом, строители завершили монтаж цилиндрической части ВЗО. Далее последуют три яруса купольной части оболочки.
«Третий ярус ВЗО поднял конструктив первого энергоблока до отметки 36 метров. Высота оболочки с купольной частью составит 61,7 метра. Третий ярус — самый тяжелый из всех установленных, масса смонтированных конструкций достигает 1330 тонн», — пояснил начальник Управления капитального строительства Курской АЭС-2 Алексей Булдыгин.
ВЗО — один из важнейших элементов системы безопасности энергоблока, препятствующий выходу радиоактивных веществ в окружающую среду. Конструктивной особенностью третьего яруса ВЗО является наличие в отдельных секциях закладных деталей для шлюзов: транспортного, основного эксплуатационного и резервного. Закладные детали необходимы для последующего монтажа самих шлюзов.
Установка последнего в ярусе армоблока отличалась наибольшей сложностью, поскольку армоблок имел смещенный центр тяжести из-за установленной закладной детали для транспортного шлюза. Работы по монтажу замыкающей секции весом 130 тонн выполнялись краном Demag в течение 3 часов.
«Проделана практически ювелирная работа. Сначала необходимо было пройти точно в проем яруса, затем аккуратно развернуть армоблок и зафиксировать его в проектном положении. В этой монтажной операции допуски были минимальными», — отметил директор курского филиала ООО «Трест РосСЭМ» Алексей Смирнов.
На следующем этапе строители приступят к бетонированию яруса, которое планируется завершить в декабре 2020 года.
Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — Атомэнергомаш; является членом Карельского регионального отделения СоюзМаш России) успешно провёл гидравлические испытания первой гидроёмкости системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ) для Курской АЭС-2.
Гидравлические испытания — один из самых важных финальных видов контроля оборудования, которые проводятся при изготовлении. Он позволяет убедиться в прочности и плотности изделий.
Согласно программе гидроиспытаний ёмкость САОЗ наполняют специально подготовленной подогретой водой. Давление в ёмкости поднимают до 9,1 МПа (более 90 атмосфер) и выдерживают не менее 10 минут. После снижения давления производят внешний осмотр изделия.
САОЗ относится к пассивным системам безопасности АЭС и включает в себя 4 гидроёмкости первой ступени, каждая из которых представляет собой толстостенный сосуд объёмом 60 кубических метров, весом около 75 тонн. Во время эксплуатации на станции в ёмкостях САОЗ хранится водный раствор борной кислоты, который находится под давлением около 60 атмосфер и температуре от 20 до 60 градусов. При падении давления в первом контуре ниже определённого уровня происходит автоматическая подача жидкости в реактор и охлаждение активной зоны.
На энергоблоке 1 строящейся Курской АЭС-2 (АО Инжиниринговая компания «АСЭ») завершен монтаж насосных агрегатов, поставленных АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (входит в Группу ГМС).
Насосные агрегаты АДНА 2500−70 изготовлены на базе насосов двустороннего входа номинальной производительностью 2500 м³/ч и напором 70 м и предназначены для обеспечения циркуляции воды в системе охлаждения отвода тепла от бассейна выдержки отработавшего ядерного топлива, вентиляционных систем, участвующих в охлаждении гермооболочки, и другого оборудования здания реакторного отделения.
Насосные агрегаты АЦНА 60−170 изготовлены на базе двухкорпусных секционных насосов производительностью 60 м³/ч и напором 170 м предназначены для заполнения теплоносителем трубопроводов реакторной установки и поддержания необходимой концентрации борной кислоты в составе теплоносителя.
Оба типа насосных агрегатов разработаны и изготовлены в соответствии с нормативными техническими требованиями, действующими в области атомной энергетики, и успешно прошли входной контроль на площадке АЭС при участии специалистов Заказчика.
Предприятия Группы ГМС являются традиционными поставщиками насосов для всех российских АЭС, а также для зарубежных атомных станций, сооружаемых по российским проектам. Насосное оборудование Группы ГМС успешно эксплуатируется на Ленинградской, Кольской, Нововоронежской и Калининской атомных станциях, а также на АЭС «Куданкулам» (Индия), Тяньваньской (Китай), «Пакш» (Венгрия) и многих других.
Первый корпус парогенератора для первого блока Курской АЭС-2 успешно прошел гидроиспытания на Атоммаше
В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) успешно завершились гидравлические испытания первого парогенератора, изготавливаемого для строящейся Курской АЭС-2.
Испытанный аппарат относится к новому типу парогенераторов, предназначенных для работы в составе реакторной установки с реакторами ВВЭР ТОИ (типизированный, оптимизированный информативный).
Испытания проводились на специально подготовленном участке в соответствии с технологией, которая предусматривает создание давления в трубном и межтрубном пространстве выше рабочего на 25%. При этом температура воды внутри парогенератора достигала 100 градусов Цельсия. Успешно проведенные гидравлические испытания отражают высокое качество изготовленного изделия. В процессе изготовления оборудование проходит несколько видов испытаний и контролей. Помимо гидравлических парогенератор проходит также вакуумные испытания с помощью гелия, а также ультразвуковой, магнитно-порошковый, вихре-токовый контроли и рентгено-гаммаграфирование. Всего к концу цикла изготовления парогенератора специалисты по качеству проведут 415 контрольных операций.
Гидравлические испытания парогенератора для Курской АЭС-2 © storage.energybase.ru
Парогенератор относится к изделиям первого класса безопасности. Диаметр — более 4 м, длина аппарата составляет порядка 15 м. Вес оборудования — 340 т. В состав оборудования одного энергоблока входят четыре парогенератора.
Петрозаводскмаш отгрузил металлоконструкции для крепления оборудования системы безопасности Курской АЭС-2
Петрозаводский филиал компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) изготовил и отгрузил 4 комплекта закладных деталей для элементов крепления ёмкостей системы аварийного охлаждения зоны, а также сами элементы крепления в количестве 4 комплектов.
Изделия предназначены для монтажа на первом энергоблоке строящейся Курской АЭС-2.
Наиболее крупногабаритные элементы — закладные детали — представляют собой металлические кольца диаметром около 4 метров и массой более 6 тонн. Общая масса отгруженного оборудования составила около 34 тонн.
Погрузка деталей для Курской АЭС-2 © storage.energybase.ru
Транспортировка изделий осуществляется автомобильным транспортом: каждая пара комплектов — закладные детали и элементы крепления — на отдельном автомобиле. В пути груз преодолеет 1622 км.
Закладные детали — металлические элементы из листовой, круглой или фасонной стали, которые бетонируются в фундаменты и перекрытия зданий АЭС для последующего соединения с ними элементов крепления оборудования.
Энергоблоки № 1 и № 2 Курской АЭС-2 поколения «3+" являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информационный), и соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Они обладают повышенной мощностью и улучшенными технико-экономическими показателями.
Читайте также...
- Ижорские заводы заключили договор на производство оборудования для второго энергоблока Курской АЭС-2
- На Курской АЭС-2 началось сооружение второго в России инновационного энергоблока ВВЭР-ТОИ
- На площадке Курской АЭС-2 завершено бетонирование фундамента здания реактора энергоблока № 2