Ход строительства Курской АЭС-2

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На энергоблоке № 1 строители установили электронасосные агрегаты системы охлаждения оборудования реакторного здания. Всего смонтировано 4 агрегата.

На строящемся энергоблоке № 1 Курской АЭС-2 специалисты установили замыкающий, одиннадцатый, армоблок третьего яруса внутренней защитной оболочки (ВЗО) здания реактора.

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Таким образом, строители завершили монтаж цилиндрической части ВЗО. Далее последуют три яруса купольной части оболочки.

«Третий ярус ВЗО поднял конструктив первого энергоблока до отметки 36 метров. Высота оболочки с купольной частью составит 61,7 метра. Третий ярус — самый тяжелый из всех установленных, масса смонтированных конструкций достигает 1330 тонн», — пояснил начальник Управления капитального строительства Курской АЭС-2 Алексей Булдыгин.

ВЗО — один из важнейших элементов системы безопасности энергоблока, препятствующий выходу радиоактивных веществ в окружающую среду. Конструктивной особенностью третьего яруса ВЗО является наличие в отдельных секциях закладных деталей для шлюзов: транспортного, основного эксплуатационного и резервного. Закладные детали необходимы для последующего монтажа самих шлюзов.

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Установка последнего в ярусе армоблока отличалась наибольшей сложностью, поскольку армоблок имел смещенный центр тяжести из-за установленной закладной детали для транспортного шлюза. Работы по монтажу замыкающей секции весом 130 тонн выполнялись краном Demag в течение 3 часов.

«Проделана практически ювелирная работа. Сначала необходимо было пройти точно в проем яруса, затем аккуратно развернуть армоблок и зафиксировать его в проектном положении. В этой монтажной операции допуски были минимальными», — отметил директор курского филиала ООО «Трест РосСЭМ» Алексей Смирнов.

На следующем этапе строители приступят к бетонированию яруса, которое планируется завершить в декабре 2020 года.

Петрозаводский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — Атомэнергомаш; является членом Карельского регионального отделения СоюзМаш России) успешно провёл гидравлические испытания первой гидроёмкости системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ) для Курской АЭС-2.

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Гидравлические испытания — один из самых важных финальных видов контроля оборудования, которые проводятся при изготовлении. Он позволяет убедиться в прочности и плотности изделий.

Согласно программе гидроиспытаний ёмкость САОЗ наполняют специально подготовленной подогретой водой. Давление в ёмкости поднимают до 9,1 МПа (более 90 атмосфер) и выдерживают не менее 10 минут. После снижения давления производят внешний осмотр изделия.

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САОЗ относится к пассивным системам безопасности АЭС и включает в себя 4 гидроёмкости первой ступени, каждая из которых представляет собой толстостенный сосуд объёмом 60 кубических метров, весом около 75 тонн. Во время эксплуатации на станции в ёмкостях САОЗ хранится водный раствор борной кислоты, который находится под давлением около 60 атмосфер и температуре от 20 до 60 градусов. При падении давления в первом контуре ниже определённого уровня происходит автоматическая подача жидкости в реактор и охлаждение активной зоны.

На энергоблоке 1 строящейся Курской АЭС-2 (АО Инжиниринговая компания «АСЭ») завершен монтаж насосных агрегатов, поставленных АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (входит в Группу ГМС).

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Насосные агрегаты АДНА 2500−70 изготовлены на базе насосов двустороннего входа номинальной производительностью 2500 м³/ч и напором 70 м и предназначены для обеспечения циркуляции воды в системе охлаждения отвода тепла от бассейна выдержки отработавшего ядерного топлива, вентиляционных систем, участвующих в охлаждении гермооболочки, и другого оборудования здания реакторного отделения.

Насосные агрегаты АЦНА 60−170 изготовлены на базе двухкорпусных секционных насосов производительностью 60 м³/ч и напором 170 м предназначены для заполнения теплоносителем трубопроводов реакторной установки и поддержания необходимой концентрации борной кислоты в составе теплоносителя.

Оба типа насосных агрегатов разработаны и изготовлены в соответствии с нормативными техническими требованиями, действующими в области атомной энергетики, и успешно прошли входной контроль на площадке АЭС при участии специалистов Заказчика.

Предприятия Группы ГМС являются традиционными поставщиками насосов для всех российских АЭС, а также для зарубежных атомных станций, сооружаемых по российским проектам. Насосное оборудование Группы ГМС успешно эксплуатируется на Ленинградской, Кольской, Нововоронежской и Калининской атомных станциях, а также на АЭС «Куданкулам» (Индия), Тяньваньской (Китай), «Пакш» (Венгрия) и многих других.

Первый корпус парогенератора для первого блока Курской АЭС-2 успешно прошел гидроиспытания на Атоммаше

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В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) успешно завершились гидравлические испытания первого парогенератора, изготавливаемого для строящейся Курской АЭС-2.

Испытанный аппарат относится к новому типу парогенераторов, предназначенных для работы в составе реакторной установки с реакторами ВВЭР ТОИ (типизированный, оптимизированный информативный).

Испытания проводились на специально подготовленном участке в соответствии с технологией, которая предусматривает создание давления в трубном и межтрубном пространстве выше рабочего на 25%. При этом температура воды внутри парогенератора достигала 100 градусов Цельсия. Успешно проведенные гидравлические испытания отражают высокое качество изготовленного изделия. В процессе изготовления оборудование проходит несколько видов испытаний и контролей. Помимо гидравлических парогенератор проходит также вакуумные испытания с помощью гелия, а также ультразвуковой, магнитно-порошковый, вихре-токовый контроли и рентгено-гаммаграфирование. Всего к концу цикла изготовления парогенератора специалисты по качеству проведут 415 контрольных операций.

Гидравлические испытания парогенератора для Курской АЭС-2 © storage.energybase.ru

Парогенератор относится к изделиям первого класса безопасности. Диаметр — более 4 м, длина аппарата составляет порядка 15 м. Вес оборудования — 340 т. В состав оборудования одного энергоблока входят четыре парогенератора.

Петрозаводскмаш отгрузил металлоконструкции для крепления оборудования системы безопасности Курской АЭС-2

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Петрозаводский филиал компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) изготовил и отгрузил 4 комплекта закладных деталей для элементов крепления ёмкостей системы аварийного охлаждения зоны, а также сами элементы крепления в количестве 4 комплектов.

Изделия предназначены для монтажа на первом энергоблоке строящейся Курской АЭС-2.

Наиболее крупногабаритные элементы — закладные детали — представляют собой металлические кольца диаметром около 4 метров и массой более 6 тонн. Общая масса отгруженного оборудования составила около 34 тонн.

Погрузка деталей для Курской АЭС-2 © storage.energybase.ru

Транспортировка изделий осуществляется автомобильным транспортом: каждая пара комплектов — закладные детали и элементы крепления — на отдельном автомобиле. В пути груз преодолеет 1622 км.

Закладные детали — металлические элементы из листовой, круглой или фасонной стали, которые бетонируются в фундаменты и перекрытия зданий АЭС для последующего соединения с ними элементов крепления оборудования.

Энергоблоки № 1 и № 2 Курской АЭС-2 поколения «3+" являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информационный), и соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Они обладают повышенной мощностью и улучшенными технико-экономическими показателями.

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