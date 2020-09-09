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Холдинг «Синара — Транспортные Машины» (СТМ) начал серийные поставки маневровых локомотивов для ПАО «НОВАТЭК». Тепловозы серии ТЭМ7А будут работать в экстремальных климатических условиях, на Северо-Русском месторождении в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Ввод дополнительных тяговых единиц обеспечит эффективную сортировочную работу и вывоз жидких углеводородов до 20 млн кубометров в сутки.

Восьмиосный локомотив ТЭМ7А — это один из самых мощных маневровых тепловозов (2040 л.с.) на сети дорог РЖД и промышленных предприятий. Его уникальная ходовая часть обеспечивает наиболее полное использование сцепной массы, отличные динамические качества и вписывание в кривые малого радиуса.

Управление тепловозом производится с использованием микропроцессорной системы управления. Машина имеет шесть спецификаций, разработанных под требования заказчиков.

Сотрудничество СТМ и одного из крупнейших производителей природного газа в России компании «НОВАТЭК» началась в 2009 году. Партнеру были поставлены зарекомендовавшие себя в маневровой работе на предприятиях нефтегазового сектора локомотивы ТЭМ7А. В четвертом квартале 2020 года холдинг направит еще один тепловоз данной серии. Локомотивный парк будет обеспечивать растущие потребности транспортировки жидких углеводородов Северо-Русского блока, включающего также Дороговское, Восточно-Тазовское и Харбейское месторождения, запуск которых запланирован на 2020-2021 годы с общим объемом добычи газа более 13 млрд кубометров в год.

«Весь подвижной состав, который производит СТМ, разработан для надежной эксплуатации в экстремальных климатических условиях. Мы всегда готовы предложить нашим партнерам комплексные решения в области маневровой тяги и путевой техники — от производства по индивидуальным параметрам до полного сервисного обслуживания выпускаемой продукции на протяжении всего жизненного цикла», — прокомментировал генеральный директор Торгового дома СТМ Антон Зубихин".