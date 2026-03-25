Тепловозы серий ТЭМ9, ТЭМ14 и ТЭМ10 (с двумя силовыми установками) официально включены в Реестр российской промышленной продукции. Документ ведет Минпромторг через государственную информационную систему промышленности (ГИСП). Включение подтверждает отечественный статус техники и открывает для предприятия новые возможности: участие в госзакупках по специальным правилам, доступ к мерам господдержки и реализацию задач в рамках нацпроектов.

Чтобы попасть в реестр, техника прошла экспертизу на соответствие требованиям Постановления Правительства № 719.

Это не единственные разработки СТМ, получившие сертификат. Ранее в реестр вошли универсальный колесный тягач УК 25/28 СП, моторная платформа МПК, платформы механизированные ППК-3/2Г и платформа роликовая ПР-1 — всё производства Калужского завода путевых машин и гидроприводов (КПМ), рассказали в ОПЖТ

Также в реестр включили разработку IT-компании «Алгоритм С» — микропроцессорную систему управления и диагностики для тепловоза ТЭМ9. Это первый в России программно-аппаратный комплекс такого уровня в сфере автоматизации железнодорожного подвижного состава.