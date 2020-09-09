В Калужской области официально запущен завод по выпуску санитарно-гигиенических изделий

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8 сентября в индустриальном парке «Ворсино» на севере Калужской области состоялось официальное открытие 1-й очереди завода «Архбум тиссью групп» по выпуску санитарно-гигиенических изделий и бумаги.

С выходом предприятия на полную производственную мощность выпуск продукции составит 210 тысяч тонн изделий в год.

На предприятии будет создано 700 рабочих мест.

В строительство завода вложено 11,5 млрд рублей.

Предприятие начало работу весной текущего года, но из-за пандемии его открытие перенесли на осень.

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Предприятие работает на привозном сырье Архангельского ЦБК. Инновационные технологии позволяют потреблять бумагоделательной машине меньше энергоресурсов, при её работе нет запаха, отходы производства также минимальны.

На промышленной площадке функционируют новейшие очистные сооружения. А биологическая очистка промышленный стоков предусматривает использование специальных целлюлозоразлогающих бактерий, для которых пищевой средой является как раз целлюлоза.

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Компания уже приступила к строительству 2-й очереди завода общей стоимостью 8,5 млрд. рублей. К началу следующего года завод намерен запустить линию по производству столовых бумажных салфеток мощностью 150 тонн в месяц. Соответствующий контракт был подписан 20 апреля 2020 года. Мощность завода возрастет до 140 тыс. тонн/год, а численность персонала увеличится до 535 сотрудников.

Перспективный план развития «Архбум Тиссью Групп» предусматривает 3-й этап развития завода бюджетной оценкой в 8,5 млрд. рублей. Его мощность возрастет до 210 тыс. тонн/год, а количество - до 685.

ООО «Архбум Тиссью Групп» — дочерняя компания АО «Архангельский ЦБК», входит в австрийско-германскую группу Pulp Mill Holding.

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Бумажные полотенца и туалетную бумагу предприятие поставляет под собственным брендом Soffione в крупные торговые сети, в том числе в «Магнит», «Пятерочку», «Перекресток», «Дикси» и «Светофор». Около 15% в виде продукции СГИ идёт на экспорт, в такие страны, как Германия, Хорватия, Армения, Азербайджан и Белоруссию. Бумага-основа частично будет реализовываться на внутреннем рынке, а частично (около 50%) также пойдет на экспорт в Польшу, Чехию, Германию, Армению и Азербайджан.

«По итогам 2020 года „Архбум Тиссью Групп“» рассчитывает занять 4% российского рынка СГИ.

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