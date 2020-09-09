На Калининской АЭС проведена масштабная модернизация систем жизнеобеспечения энергоблока

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7 сентября 2020 года в 18:40 энергоблок № 1 Калининской АЭС вышел на номинальную мощность 1000 МВт после завершения девятимесячного капитального ремонта с масштабной модернизацией важных систем жизнеобеспечения.

По словам главного инженера Калининской АЭС Александра Дорофеева, основным итогом ремонтной кампании стала техническая реновация энергоблока с глубокой модернизацией и улучшением технических характеристик оборудования, что напрямую связано с повышением безопасности и устойчивости работы блока.

В ходе ремонта была капитально отремонтирована реакторная установка, турбина и генератор, смонтирована автоматизированная система радиационного контроля, заменены насосы системы аварийного охлаждения активной зоны, модернизирован бассейн выдержки отработавшего ядерного топлива.

Кроме того, на энергоблоке установлен новый блочный трансформатор и статор турбогенератора, которые существенно повысили надёжность схемы выдачи мощности в энергосистему.

Ключевой операцией ремонтной кампании стала комплексная модернизация автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП). В общей сложности было заменено порядка 80% АСУ ТП и 90% электротехнического оборудования, включая 2086 километров кабеля, элементы управления и энергоснабжения систем безопасности, панели блочного и резервного щитов управления.

Также установлена более современная информационно-вычислительная система и система представления параметров безопасности (ИВС/СППБ), которые предназначены для централизованного контроля за состоянием оборудования энергоблока и являются основным средством представления информации оперативному персоналу.

«В таком объёме модернизация систем и оборудования на энергоблоке российского дизайна выполняется впервые, — отметил Александр Евгеньевич. — Реализация всего комплекса работ позволила значительно изменить конфигурацию энергоблока, повысить производительность систем контроля и управления в целом в 12-15 раз. По характеристикам, степени безопасности и надежности модернизированная АСУ ТП первого энергоблока КАЭС аналогична тем, которые применяются на отечественных и зарубежных блоках поколения «3+".

Проведенный на энергоблоке ремонт имеет особое значение для Калининской АЭС. Итогом масштабных работ должно стать получение лицензии на эксплуатацию энергоблока № 1 в продленном сроке до 2044 года.

© rosenergoatom.ru

© rosenergoatom.ru

© rosenergoatom.ru

© rosenergoatom.ru