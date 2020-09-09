Дан старт строительству семенного завода в Воронежской области

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9 сентября в Павловском районе состоялась торжественная церемония закладки камня в строительство семенного завода «Танаис» компании Lidea .

Французская компания Lidea — один из европейских лидеров по производству семян — вложит 2,6 млрд рублей в производство на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Павловск».

Климатические условия в Павловском районе идеально подходят для производства качественных семян. Компания намерена производить семена масличных, включая подсолнечник, кукурузу, рапс, — 10 тыс. тонн в год. Проект позволит создать в районе более 150 рабочих мест.

Период реализации первой стадии проекта — 2020-2023 годы. Вторая стадия строительства с удвоением мощностей завода намечена к реализации на 2024-2026 годы.

Площадь участка под строительство составляет 100 га. Около 20 из них отведут под завод и складские помещения, на оставшихся 80-ти расположат научно-исследовательский агроцентр.