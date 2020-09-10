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Образование

В Ингушетии открыт учебно-лабораторный корпус естественно-научных специальностей

 © inggu.ru

4 сентября 2020 года в ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» в г. Магас состоялось открытие учебно-лабораторного корпуса естественно-научных специальностей. Здание общей площадью 20.000, кв.м. построено в рамках федеральной целевой программы «Развитие образования 2016-2020гг.».

Корпус полностью оснащён новейшим и инновационным оборудованием для студентов медицинского, химического и биологического направления.

Такое оснащение позволяет студентам-медикам оттачивать практические навыки и развивать клиническое мышление без риска для пациентов, а также отрабатывать практические навыки по неотложной помощи (базовая и расширенная сердечно-легочная реанимация), аускультуции (прослушивания тонов сердца) при различных патологиях у взрослых и детей.

Для преподавателей и студентов предоставлены две операционные, анатомический музей, оборудование для онлайн-консилиума, специализированные микроскопы для проведения нейрохирургических и офтальмологических операций, приборы аппаратного шва в лапароскопической и малоинвазивной хирургии, учебные симуляционные рабочие места, виртуальные симуляторы для практических навыков в хирургии, учебные дефибрилляторы, ЭКГ, несколько видов УЗИ, в том числе для катетеризации центральных вен и мн.др. При этом, все операционные оборудованы новейшими объёмными дезинфекторами воздуха, которые препятствуют распространению вирусов, бактерий и других патогенов из области работы будущих хирургов.

Еще одной инновацией в сфере обучения студентов тонкостям анатомии и физиологии стал интерактивный анатомический 3D стол. Он позволяет со всех ракурсов изучать системы и органы человеческого тела — как здоровые, так и поражённые разнообразными патологиями. В его встроенной базе данных имеется более 4000 3D-моделей с натуральными цветами, правильной формой и в целом очень естественным и приближённым к реальности видом. Интерактивные манекены, тренажёры высокого класса реалистичности, компьютерные 3D симуляторы пополнили базу аккредитационно-симуляционного центра университета, который занимает цокольный и первый этаж правого крыла здания, и рассчитан на все направления аккредитации студентов и ординаторов.

В здании для студентов биологического направления ИнгГУ предусмотрен специальный атриум, в котором будет располагаться оранжерея, где они смогут разводить редкие растения. Лаборатории для химиков и биологов оборудованы специальной мебелью, выдерживающей влияние агрессивных сред и локальной вытяжной вентиляцией для каждой специализированной аудитории. Все основные учебные аудитории включают в себя оборудование для презентации и работы в интерактивном режиме. В корпусе студентам предоставлен самый большой в республике спортивный зал площадью в 1200 кв.м., с широкими возможностями трансформации и возможностью проводить профессиональные соревнования, тренажёрный зал, самый большой на Юге России скалодром.

При корпусе построен молодежный досуговый центр, в котором расположился концертный зал на 500 мест, хореографическая студия, специализированные аудитории для кружков прикладного и изобразительного исскуства, съёмочная студия, театральная и вокальная студия с соответствующим оснащением.

Вся идеология нового корпуса ИнгГУ направлена на экологичность, энергосбережение и безопасность. Впервые в республике использованы лифты с системой рекуперации энергии, все главные отсеки корпуса разграничены специальными противопожарными дверями, которые отсекают не только пламя, но и препятствуют задымлению. Вопросам безопасности здесь уделено большое внимание, в корпусе создана единая система, взаимосвязывающая интеллектуальное аудио-видеонаблюдение, пожарную сигнализацию, главный турникет с металлоискателями и идентификационными картами. По всей территории установлены тревожные кнопки, оборудованы специальные незадымляемые комнаты с системой очистки воздуха и др. Вся территория здания и прилегающей территории приспособлена для людей с ограниченными способностями: пандусы, подъёмники, специализированные перила и санузлы, беспороговые переходы.
Источник: http://www.inggu.ru/about_the_university/promo/749/

Ингушетия, ИнгГУ
  • Андрей Лягушкис Андрей Лягушкис
    10.09.2014:01:48

    Очень сомнительная архитектура у здания.

    #1208619
    • Нет аватара treins
      10.09.2017:07:11

      откровенно позорная, но это Кавказ, там все деньги своим, а не профессионалам идут

      #1208632
      • Великоросс Великоросс
        10.09.2019:19:28

        Там население с поселок городского типа, всего 12 тыс. В прошлом году было 10 тыс. Какая может-быть на фиг архитектура, причем из такого материала и обшивки?

        В каждой деревне дворцы строить? Бюджет резиновый?

        Отредактировано: Великоросс~19:34 10.09.20
        #1208650
        • Нет аватара StasStasStas
          10.09.2020:05:12

          Проект этого убожества стоит сколько же, сколько и приличной архитектуры. И приличная — не значит дороже. Тут технология вент фасада, по ней строят почт все в России. Но есть примеры, когда это выглядит не отвратительно, например вот

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          Отредактировано: StasStasStas~20:09 10.09.20
          #1208656
          • Великоросс Великоросс
            10.09.2020:24:09

            Проект этого убожества стоит сколько же, сколько и приличной архитектуры. И приличная — не значит дороже. Тут технология вент фасада, по ней строят почт все в России. Но есть примеры, когда это выглядит не отвратительно, например вот

            Да що ви говорите. Причем таки снова голословно.

            Вот, к примеру, вокзальчик-с одноэтажный в разы меньше по площади, стоимостью 612 миллионов, построенный мощной организацией с прекрасным финансированием. Причем вокзальчик без внутренней «начинки», которую вбухали в обр. центр в Магасе.

             © progoroduhta.ru

            Вопросик-с:

            Сколько будет стоить проектирование и возведение аналогичного здания в 20000 кв. м. с атриумом, лабораториями, спортзалом, досуговым центром, садом, тренажерными залами и проч, а также перечисленным в статье оборудованием и проч. начинкой?

            Отредактировано: Великоросс~20:30 10.09.20
            #1208657
    • Михаил Протсов Михаил Протсов
      10.09.2018:21:48

      100%. К сожалению в российском законодательстве отсутствует такое понятие -архитектура. Нужно чтобы на каждое место под строительство, проводили международный архитектурный конкурс, только тогда Россия постепенно избавится от этой серой хрущёвской уродливой обложки, облик наших городов.

      #1208643
      • Нет аватара fales
        10.09.2019:49:11

        Нужно чтобы на каждое место под строительство, проводили международный архитектурный конкурс,

        вот типичный пример работы «ведущих мировых архитекторов» — «улучшение» архитектуры города Бирмингем

         © sun9-20.userapi.com

         © sun9-51.userapi.com

        Вот преобразование тюрьмы в Стокгольме в школу архитектуры

         © preview.redd.it

        Это типичные примеры.

        Боже упаси нас от «современной архитектуры» и от международных архитектурных конкурсов

        Отредактировано: fales~20:12 10.09.20
        #1208653
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