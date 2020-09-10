В Ингушетии открыт учебно-лабораторный корпус естественно-научных специальностей

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4 сентября 2020 года в ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» в г. Магас состоялось открытие учебно-лабораторного корпуса естественно-научных специальностей. Здание общей площадью 20.000, кв.м. построено в рамках федеральной целевой программы «Развитие образования 2016-2020гг.».

Корпус полностью оснащён новейшим и инновационным оборудованием для студентов медицинского, химического и биологического направления.

Такое оснащение позволяет студентам-медикам оттачивать практические навыки и развивать клиническое мышление без риска для пациентов, а также отрабатывать практические навыки по неотложной помощи (базовая и расширенная сердечно-легочная реанимация), аускультуции (прослушивания тонов сердца) при различных патологиях у взрослых и детей.

Для преподавателей и студентов предоставлены две операционные, анатомический музей, оборудование для онлайн-консилиума, специализированные микроскопы для проведения нейрохирургических и офтальмологических операций, приборы аппаратного шва в лапароскопической и малоинвазивной хирургии, учебные симуляционные рабочие места, виртуальные симуляторы для практических навыков в хирургии, учебные дефибрилляторы, ЭКГ, несколько видов УЗИ, в том числе для катетеризации центральных вен и мн.др. При этом, все операционные оборудованы новейшими объёмными дезинфекторами воздуха, которые препятствуют распространению вирусов, бактерий и других патогенов из области работы будущих хирургов.

Еще одной инновацией в сфере обучения студентов тонкостям анатомии и физиологии стал интерактивный анатомический 3D стол. Он позволяет со всех ракурсов изучать системы и органы человеческого тела — как здоровые, так и поражённые разнообразными патологиями. В его встроенной базе данных имеется более 4000 3D-моделей с натуральными цветами, правильной формой и в целом очень естественным и приближённым к реальности видом. Интерактивные манекены, тренажёры высокого класса реалистичности, компьютерные 3D симуляторы пополнили базу аккредитационно-симуляционного центра университета, который занимает цокольный и первый этаж правого крыла здания, и рассчитан на все направления аккредитации студентов и ординаторов.

В здании для студентов биологического направления ИнгГУ предусмотрен специальный атриум, в котором будет располагаться оранжерея, где они смогут разводить редкие растения. Лаборатории для химиков и биологов оборудованы специальной мебелью, выдерживающей влияние агрессивных сред и локальной вытяжной вентиляцией для каждой специализированной аудитории. Все основные учебные аудитории включают в себя оборудование для презентации и работы в интерактивном режиме. В корпусе студентам предоставлен самый большой в республике спортивный зал площадью в 1200 кв.м., с широкими возможностями трансформации и возможностью проводить профессиональные соревнования, тренажёрный зал, самый большой на Юге России скалодром.

При корпусе построен молодежный досуговый центр, в котором расположился концертный зал на 500 мест, хореографическая студия, специализированные аудитории для кружков прикладного и изобразительного исскуства, съёмочная студия, театральная и вокальная студия с соответствующим оснащением.

Вся идеология нового корпуса ИнгГУ направлена на экологичность, энергосбережение и безопасность. Впервые в республике использованы лифты с системой рекуперации энергии, все главные отсеки корпуса разграничены специальными противопожарными дверями, которые отсекают не только пламя, но и препятствуют задымлению. Вопросам безопасности здесь уделено большое внимание, в корпусе создана единая система, взаимосвязывающая интеллектуальное аудио-видеонаблюдение, пожарную сигнализацию, главный турникет с металлоискателями и идентификационными картами. По всей территории установлены тревожные кнопки, оборудованы специальные незадымляемые комнаты с системой очистки воздуха и др. Вся территория здания и прилегающей территории приспособлена для людей с ограниченными способностями: пандусы, подъёмники, специализированные перила и санузлы, беспороговые переходы.