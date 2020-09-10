В России запустили массовое производство материнских плат для процессоров «Интел»

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Компания «ДЕПО Компьютерс» сообщила о завершении тестирования и начале массового производства российской материнской платы DP310T, предназначенной для рабочих настольных компьютеров формата моноблок. Плата построена на чипсете Intel H310 и ляжет в основу моноблока DEPO Neos MF524.

Материнская плата DP310T хоть и построена на чипсете компании Intel, разработана в России, в том числе и её программное обеспечение. Новинка собирается на мощностях НПО «ЦТС» холдинга GS Group в инновационном кластере «Технополис GS», который располагается в городе Гусев Калининградской области. Моноблоки на основе платы собираются уже компанией ДЕПО Компьютерс.

Плата построена на чипсете Intel H310C, располагает процессорным разъёмом LGA 1151v2 и совместима с процессорами Intel Core восьмого и девятого поколений в соответствующем исполнении. На новинке имеется пара слотов для модулей памяти DDR4 SO-DIMM, два слота M.2 (для SSD и модуля Wi-Fi) и пара портов SATA III. Слота PCIe для видеокарты здесь нет, что и не удивительно для платы, предназначенной для моноблока.

DEPO Neos MF524 © 3dnews.ru

DEPO Neos MF524

Сам моноблок Neos MF524 выполнен в лаконичном стиле с тонкими рамками толщиной 2 мм и 23,8-дюймовым экраном с разрешением Full HD. В максимальной комплектации предлагается восьмиядерный Core i7-9700. Более того, в моноблоке использована собранные в России модули оперативной памяти (до 16 Гбайт) и твердотельные накопители SATA (до 480 Гбайт). Отмечается, что система обладает высокой производительностью и поддерживает российские средства защиты информации, что позволяет использовать её для любых ресурсоемких приложений и работы с информацией с ограниченным доступом.

«Новая материнская плата на базе чипсета Intel H310 является очень сложным продуктом, для выпуска которого мы задействовали самые передовые технологии и освоили новые компетенции. Это — ценный опыт и большая ответственность для специалистов предприятия», — отметил директор по развитию производства холдинга GS Group Федор Боярков.[/cut]