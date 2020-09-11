В г. Тобольске приступили к строительству аэровокзала
Инвестором строительства аэропорта в Тобольске выступает компания СИБУР. В настоящее время на площадке стартовал следующий этап реализации проекта, предусматривающий строительство аэровокзала и других объектов наземной инфраструктуры. Ввести аэропорт в эксплуатацию и начать регулярные пассажирские рейсы планируется в 2021 году.
В настоящее время мы перешли ко второму этапу реализации проекта, включающему возведение аэровокзала, производственно-административного здания, гаража для аэродромной техники, склада ГСМ, модульно-блочной котельной. Прогресс реализации второго этапа составляет 11%. Ведется погружение свай под здание гаража, подготовка строительной площадки под терминал". Запуск аэропорта в Тобольске увеличит туристическую и инвестиционную привлекательность города, повысит качество жизни населения города и района.
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11.09.2014:39:23