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Авиация

В г. Тобольске приступили к строительству аэровокзала

 © vk.com

Инвестором строительства аэропорта в Тобольске выступает компания СИБУР. В настоящее время на площадке стартовал следующий этап реализации проекта, предусматривающий строительство аэровокзала и других объектов наземной инфраструктуры. Ввести аэропорт в эксплуатацию и начать регулярные пассажирские рейсы планируется в 2021 году.

В настоящее время мы перешли ко второму этапу реализации проекта, включающему возведение аэровокзала, производственно-административного здания, гаража для аэродромной техники, склада ГСМ, модульно-блочной котельной. Прогресс реализации второго этапа составляет 11%. Ведется погружение свай под здание гаража, подготовка строительной площадки под терминал". Запуск аэропорта в Тобольске увеличит туристическую и инвестиционную привлекательность города, повысит качество жизни населения города и района.

 © vk.com
Источник: https://vk.com/tob_prom

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Тюменская область, Сибур, аэропорты России
  • Нет аватара termometrix
    11.09.2014:39:23

     © t-l.ru

    Отредактировано: termometrix~14:41 11.09.20
    #1208755
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