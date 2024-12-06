Центр пилотирования технологий полиолефинов открыли в Тобольске

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Центр пилотирования технологий полиолефинов открыт на базе «ЗапСибНефтехима» в Тобольске. Благодаря Центру пилотирования технологий СИБУР рассчитывает сократить срок вывода новых продуктов на рынок в 10 раз. Объект уникальный для страны и мира. Он покроет 100% потребности полимерной отрасли за счёт внедрения в производство российских катализаторов. Объём разработки и запуска полимерных решений для ключевых отраслей промышленности составит более 100 тыс. тонн в год.

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Новый Центр пилотирования технологий в Тобольске станет частью научно-исследовательской инфраструктуры СИБУР Инноваций. В нём можно будет тестировать более 90% существующих и перспективных технологий производства полимеров, проверять наработки СИБУРа в области катализаторов, а в перспективе — и лицензировать эти технологии.

© t-l.ru

Центр представляет собой завод полного цикла, на котором будут испытывать современные катализаторы, используемые в полиолефиновой промышленности: хромовые, титан-магниевые и металлоценовые — с фокусом на собственные разработки. Ключевое оборудование изготовили российские производители. Ещё одно направление — повышение компетенций в области технологии синтеза полиолефинов. Для этого СИБУР привлекает к сотрудничеству МГУ им. М. В. Ломоносова, Институт нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН, Институт катализа имени Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН.

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Проектная мощность площадки оценивается в 300 тонн ежегодно, а бюджет на реализацию проекта составляет порядка шести миллиардов рублей.

© t-l.ru

© t-l.ru

В эти же дни на строительной площадке ДГП-2 в проектное положение установлена главная колонна — РР-Splitter. Работу по её подъёму выполняли более 50 человек из разных служб проекта и 13 единиц техники. На площадке для этой операции было задействовано семь кранов, три из которых — самые мощные в России — поднимали колонну, а остальные помогали этим гигантам. В настоящее время на площадке проекта ДГП-2 уже установлено в проектное положение 20 единиц крупногабаритного оборудования, до конца года планируется установить ещё 9 единиц. Общий прогресс проекта составляет 40%.

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