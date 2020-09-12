На Архангельском целлюлозно-бумажном комбинате запущен комплекс новой выпарной станции

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Новую выпарную станцию запустили в пятницу на Архангельском целлюлозно-бумажном комбинате (АЦБК) в Новодвинске. Она позволит АЦБК снизить при производстве картона водопотребление до 50%, выбросы в атмосферу — до 65%. Стоимость станции — 6,5 млрд рублей.

На ней были установлены три жаротрубных котла, предназначенные для сжигания дурнопахнущих газов, образующихся в процессе варки полуцеллюлозы и на самой выпарной станции, что очень важно для жителей Новодвинска, Архангельска и других рядом расположенных населенных пунктов.

Таким образом завершен приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов «Реконструкция производства картона АЦБК», который реализовывался в 2008-2020 гг. Фактические инвестиции по проекту составили свыше 17,5 млрд рублей.

Согласно стратегии развития АЦБК, до 2025 года в производство будет инвестировано еще более 20 млрд рублей. Поддержка экспорта и собственной переработки.

Активное строительство станции началось в начале 2017 года, летом выбрали генерального подрядчика. В 2018 году начались поставки и монтаж крупногабаритного, инновационного и высокотехнологичного оборудования Valmet. Затем настраивали и проводили пуско-наладку сложнейшей техники, которая была придумала специально для АЦБК.

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