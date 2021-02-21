В Курганской области открыли новый корпус сельской школы-детсада

© kurganobl.ru

В селе Канаши Шадринского района открыли новый пристрой к школе на 155 ученических и 35 дошкольных мест. В этом районе новую школу ввели впервые за последние 32 года.

© kurganobl.ru

© kurganobl.ru

В новом корпусе предусмотрены учебные классы, мастерская по кулинарному делу, а также швейная и столярно-слесарная для уроков технологии, спорткомплекс, столовая с пищеблоком, оснащенная современным технологическим оборудованием, медицинский комплекс, зоны отдыха и гардеробные. Также в этом здании будут располагаться две группы детского сада для малышей от 2 месяцев и подготовишек — на 35 мест.

© kurganobl.ru

Весь корпус оснащен видеокамерами, противопожарными установками, кнопками безопасности, также в нем организована доступная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья. У школы — спортивная площадка и игровые зоны.

© kurganobl.ru

© kurganobl.ru

© kurganobl.ru

© kurganobl.ru