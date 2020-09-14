В Татарстане открылся кормовой центр и заложена новая молочная ферма на 1000 голов КРС

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11 сентября в селе Алан Тюлячинского района открыт кормовой центр.

Строительство кормового центра началось в апреле 2020 года. В хозяйстве имеется 2 единицы стационарного смесителя АКМ-24-С и погрузчик КУН-10 (TURS).

Кормосмесители готовят 5-6 видов рациона. Среди них — готовые рационы для раздойных, разгарных, сухостоиных коров, для молодняка и для КРС на откорм.

Производительность кормового центра 50 куб в час монокорма.

Также ООО «Алан» в Татарстане начало строительство молочной фермы на 1000 голов. Объект расположится в с. Алан Тюлячинского района республики.

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Хозяйство ООО «Алан» является успешным и передовым хозяйством Тюлячинского муниципального района. На полях хозяйства выращивают зерновые, зернобобовые и кормовые культуры, площадь сельхозугодий — 5598 га, урожайность составляет 40,2 ц/га. На предприятии содержится 2233 КРС, из них — 620 коров.

Ввод в эксплуатацию молочного комплекса предполагается в 2021 году. Комплекс будет состоять из 2 коровников, рассчитанных на 500 голов КРС каждый, доильно-молочного блока, санпропускника с дезбарьером и навозосборника с хранилищами. Среднесуточный удой на корову предполагается в районе 30 литров, это позволит увеличить производство молока в Тюлячинском районе на 9 тыс. литров в год. Работой будут обеспечены 24 человека.

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