Отремонтированные мосты открылись в регионах России

В Волгоградской области открыли мост через суходол на трассе Р-228 © api.trans.ru

1. В Камышинском районе Волгоградской области на месяц раньше срока открыли после капитального ремонта мост через суходол на трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград».

В ходе капитального ремонта моста, расположенного на 532-м километре федеральной дороги, специалисты привели в нормативное состояние опоры и пролетные строения, заменили деформационные швы, установили водоотвод.

Для устройства дорожной одежды применили усовершенствованный щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-16), который обеспечивает лучшее сцепление колес с проезжей частью, снижает риски образования колеи летом и разрушения зимой.

Дорожники, кроме того, установили новое барьерное и перильное ограждения, а для очистки поверхностного стока устроили фильтрующие колодцы, так что теперь вода, стекая с проезжей части, очищается, прежде чем попасть в водоем.

При этом в рамках ремонта сооружение не только восстановили, но и повысили его эксплуатационные свойства, доведя их до полного соответствия параметрам III технической категории.

В ходе работ использовали более эффективные материалы и технологии. Так, например, для гидроизоляции пролетных строений применили материал на основе битумно-полимерной эмульсии, который отличается долговечностью и высокой эластичностью, оставаясь нетоксичным и экологическим безвредным.

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2. В Якутии на трассе «Лена» отремонтировали мост через ручей Каменка.

На трассе «Лена» отремонтировали мост через ручей Каменка © news.ykt.ru

Мост протяженностью 37 метров, расположенный на 533-м км федеральной трассы «Лена», получил новое износоустойчивое покрытие из сталефибробетона.

Дорожники отремонтировали балки пролетного строения и опор моста. Были проведены берегоукрепительные мероприятия — для укрепления конусов насыпи береговых опор и их защиты от эрозии произвели укладку габионных конструкций типа матрацев Рено. Кроме того, на объекте обновили барьерное ограждение — 120 метров.

Еще 6 искусственных сооружений планируется ввести в эксплуатацию до конца 2020 года.

© auto.ykt.ru

© auto.ykt.ru

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3. В Костромской области в г. Кострома завершился первый этап ремонта моста через реку Кострому.

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Он производится впервые с момента открытия моста в 1985 году. Ремонт этот капитальный, он проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», его выполняет ярославская компания «Ярдормост».

В ходе капитального ремонта на низовой части моста подрядной организацией демонтирован старый выравнивающий слой. Это более 5 тысяч квадратных метров. Произведено бетонирование проезжей части и тротуаров. Выполнена гидроизоляция мостового полотна. Также заменены резинометаллические опорные части. Сделаны все запланированные сложные подводные работы по устройству выпусков ливневой канализации.

Подрядчик также завершил асфальтирование проезжей и пешеходной части, и со вчерашнего дня мост снова открыт для движения.

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