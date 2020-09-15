Зерносушильный комплекс запущен в Удмуртии

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В Удмуртии в этом году запущено две сушилки конвейерного типа ASM-AGRO Алтайского завода конвейерных зерносушилок, полностью автоматизированные и снабженные системой рекуперации тепла — нагретый воздух после сушки зерна не выбрасывается в атмосферу, а проходит стадию удаления влаги и используется вторично, что позволяет экономить до 20% топлива. Такое оборудование заработало в ООО «Старозятцинское» Якшур-Бодьинского района и СПК «Луч» Вавожского района.

При этом в «Старозятцинском» конвейерная сушилка — это лишь часть построенного с нуля нового зерносушильного комплекса (КЗС) полного цикла, на новой площадке компактно установлены также линии для первичной и вторичной очистки зерна и триерные блоки. Сушка зерна в тонком слое на конвейерной ленте позволяет сохранить от термических повреждений зерно, а применение триерных блоков в завершении цикла сортировки позволит получать семена самого высокого качества. Минимум до 150 т зерна в сутки может принять новый КЗС, при этом обслуживает его всего один оператор.

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По оперативным данным на 11 сентября, в целом по республике убрано 94% площадей зерновых, осталось обмолотить всего 19,8 тыс. га. Урожай собран с площади 307,1 тыс. га. И он выше прошлогоднего на 169,3 тыс. т, весомее даже и по отношению к благоприятному сезону-2018 — на 28,8 тыс. т. На сегодня в закрома республики уже положено 662,5 тыс. т зерна.

Абсолютный лидер по валовому сбору — Можгинский район, здесь на сегодня намолочено 77,3 тыс. т. Минсельхоз Удмуртии также провел предварительный анализ сельхозорганизаций по урожайности зерновых (в первоначально оприходованном весе). Самыми продуктивными оказались хлебные поля в Вавожском районе — в ООО «Жуё-Можга» получили 41,1 ц/га, в им. Мичурина — 40,2 ц/га и СПК «Удмуртия» — 39,6 ц/га. Общереспубликанский показатель составляет 22,6 ц/га.