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Новые заводы и цеха

На заводе «Газпром нефтехим Салават» введена в эксплуатацию новая установка по производству водорода

 © salavat-neftekhim.gazprom.ru

15 сентября в г. Салават Башкирии дан старт работе нового производства.

Установка построена в рамках масштабной программы модернизации нефтеперерабатывающего завода, ее ввод в эксплуатацию позволит увеличить выпуск высококачественного топлива экологического стандарта Евро-5.

Объем инвестиций составил 8,5 млрд рублей, было создано 43 новых рабочих места.

Установка по производству водорода — крупный инвестиционный проект ООО «Газпром нефтехим Салават». Производительность нового объекта составляет 25 000 нормальных кубических метров водорода в час.

Заказчик строительства — АО «Салаватнефтехимремстрой».

Базовый проект — Foster Wheeler AG, Linde.

Проектно-сметную документацию выполнило ООО «Салаватнефтехимпроект», входящее в состав SNH Group.

Генеральным подрядчиком выступило ООО «ЗСМ и К».

Полученный на установке водород с чистотой 99,9% будет использоваться главным образом в гидрогенизационных процессах установки селективной гидроочистки бензина, входящей в состав строящегося комплекса каталитического крекинга FCC. Таким образом, компания сможет увеличить выработку дизельного топлива и бензинов, сэкономить энергоресурсы, исключив или снизив переработку побочных продуктов, увеличить межрегенерационный пробег и активность катализаторов.

«Газпром нефтехим Салават» — один из ведущих нефтехимических комплексов России. Основан в 1948 году.

Компания интегрирована в систему ПАО «Газпром». Основное преимущество — концентрация на единой площадке полного цикла переработки углеводородного сырья, нефтехимии, производства минеральных удобрений. В состав общества входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод «Мономер».

"Газпром нефтехим Салават" производит более 100 наименований продукции. Из них более 50% — крупнотоннажные, такие как автомобильные бензины, дизельные топлива, топочные мазуты, стирол, полистиролы, полиэтилен высокого давления, полиэтилен низкого давления, пластификатор ДОФ, бутиловые спирты, сера, аммиак, карбамид, акриловая кислота, бутиакрилат и другие.

Продукция нефтепереработки и нефтехимии отгружается во все федеральные округа страны. География экспорта охватывает свыше 50 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Финляндию, Китай, Бразилию, Великобританию, страны Западной Европы, Балтии.

Высокое качество продукции ООО «Газпром нефтехим Салават» подтверждено сертификатами соответствия международным стандартам в области качества и экологической безопасности ИСО 9001 и 14001.

Пуск установки состоялся в рамках официального открытия Российского нефтегазохимического форума и XXVIII специализированной выставки «Газ. Нефть. Технологии». Для обеспечения церемонии открытия организован телемост между выставочным комплексом и промышленной площадкой ООО «Газпром нефтехим Салават».
Источник: https://salavat-neftekhim.gazprom.ru/press/news/2020/09/159/

Газпром, нефтепереработка, новое производство, Башкирия
  • Nelton Nelton
    15.09.2018:20:22

    Еще один инвестиционный проект, который сегодня реализует «Газпром нефтехим Салават», — комплекс каталитического крекинга стоимостью в 40 млрд руб. Это самое крупное из строящихся производств за последние 30 лет на промышленной площадке предприятия,

    На комплексе будут получать высокооктановые компоненты товарных бензинов. Производство планируют ввести в строй в 2021 году. По проекту здесь будут работать до 200 человек

    Для запуска комплекса каталитического крекинга требуется дождаться специалистов из Франции и Германии, так как это очень сложная по технологиям установка.

    «При поддержке Минпромторга России мы получили разрешение на въезд узких специалистов в нашу страну. С 20 сентября ожидаем приезд представителей компании „Сименс“, а с 25-го всех остальных».

    кроме того:

    компания подготовила проект производства по выпуску суперабсорбентов и ей нужны будут максимальные формы поддержки от государства.

    «Республика нас всецело поддержала, новое производство входит в список стратегических. Надеюсь, у нас все получится и мы его построим, там 100% импортозамещение. После его запуска будем пользоваться средствами личной гигиены уже российского производства», — отметил генеральный директор «Газпром нефтехим Салавата».

    Кстати, в России не производят суперабсорбенты. Эти продукты 100% импортные. Завод даст импульс к созданию новых производств по выпуску конечной продукции — предметов личной гигиены, детских подгузников и множества других бытовых и строительных средств. «Газпром нефтехим Салават» обладает всей сырьевой базой, позволяющей наладить выпуск нового продукта. В 2017 году здесь был введен в эксплуатацию завод по производству акриловой кислоты. Это сегодня самое мощное производство акриловой кислоты, ледяной акриловой кислоты и бутилакрилата в стране.

    ну и совсем смелые планы на будущее:

    «В октябре мы должны закончить обоснование инвестиций огромного завода по переработке метана. Совместно с коллегами из «Трансгаза» мы проработали поставку газа в нужном количестве. У нас рядом находится огромное подземное хранилище газа, который сможет снабжать этот огромный будущий комплекс.

    https://www.bas...-v-40-mlrd-rub/

    Отредактировано: Nelton~18:22 15.09.20
    #1209142
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