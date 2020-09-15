На заводе «Газпром нефтехим Салават» введена в эксплуатацию новая установка по производству водорода
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15 сентября в г. Салават Башкирии дан старт работе нового производства.
Установка построена в рамках масштабной программы модернизации нефтеперерабатывающего завода, ее ввод в эксплуатацию позволит увеличить выпуск высококачественного топлива экологического стандарта Евро-5.
Объем инвестиций составил 8,5 млрд рублей, было создано 43 новых рабочих места.
Установка по производству водорода — крупный инвестиционный проект ООО «Газпром нефтехим Салават». Производительность нового объекта составляет 25 000 нормальных кубических метров водорода в час.
Заказчик строительства — АО «Салаватнефтехимремстрой».
Базовый проект — Foster Wheeler AG, Linde.
Проектно-сметную документацию выполнило ООО «Салаватнефтехимпроект», входящее в состав SNH Group.
Генеральным подрядчиком выступило ООО «ЗСМ и К».
Полученный на установке водород с чистотой 99,9% будет использоваться главным образом в гидрогенизационных процессах установки селективной гидроочистки бензина, входящей в состав строящегося комплекса каталитического крекинга FCC. Таким образом, компания сможет увеличить выработку дизельного топлива и бензинов, сэкономить энергоресурсы, исключив или снизив переработку побочных продуктов, увеличить межрегенерационный пробег и активность катализаторов.
«Газпром нефтехим Салават» — один из ведущих нефтехимических комплексов России. Основан в 1948 году.
Компания интегрирована в систему ПАО «Газпром». Основное преимущество — концентрация на единой площадке полного цикла переработки углеводородного сырья, нефтехимии, производства минеральных удобрений. В состав общества входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод «Мономер».
"Газпром нефтехим Салават" производит более 100 наименований продукции. Из них более 50% — крупнотоннажные, такие как автомобильные бензины, дизельные топлива, топочные мазуты, стирол, полистиролы, полиэтилен высокого давления, полиэтилен низкого давления, пластификатор ДОФ, бутиловые спирты, сера, аммиак, карбамид, акриловая кислота, бутиакрилат и другие.
Продукция нефтепереработки и нефтехимии отгружается во все федеральные округа страны. География экспорта охватывает свыше 50 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Финляндию, Китай, Бразилию, Великобританию, страны Западной Европы, Балтии.
Высокое качество продукции ООО «Газпром нефтехим Салават» подтверждено сертификатами соответствия международным стандартам в области качества и экологической безопасности ИСО 9001 и 14001.
Пуск установки состоялся в рамках официального открытия Российского нефтегазохимического форума и XXVIII специализированной выставки «Газ. Нефть. Технологии». Для обеспечения церемонии открытия организован телемост между выставочным комплексом и промышленной площадкой ООО «Газпром нефтехим Салават».
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15.09.2018:20:22