Новые спортивные объекты открыты в Курганской области

© sport.kurganobl.ru

Курганская область. пос. Мишкино Строительство спортивного комплекса «Темп» началось в 2019 году. За неполные два года рабочие возвели здание, где будут проходить занятия по футболу, баскетболу, волейболу. Помимо командных видов спорта жители поселка смогут заниматься на тренажерах.

© oblast45.ru

Спорткомплекс оснащен раздевалками, душевыми, кабинетами для персонала. Посетителей встречает просторное фойе с гардеробом. Уютно оборудована прилегающая к ФОКу территория.

© oblast45.ru

В Курганской области появился новый спорткомплекс © oblast45.ru

http://www.spor...l.ru/12836.html (соревнования в фоке)

https://oblast4...81353-421937943 (фото)

г. Шадринск

© kurganobl.ru

© kurganobl.ru

20 февраля, сбылась мечта не одного поколения жителей Шадринска — в городе открыли новую современную ледовую арену. Теперь дети и взрослые смогут круглый год заниматься хоккеем, фигурным катанием и просто кататься на коньках.

© kurganobl.ru

Корт арены размером 30 на 60 метров заливает дорогостоящая лёдозаливочная машина. Её приобрели и доставили в Шадринск ещё летом. В начале 2021 года купили машины для подрезки льда у бортов, инвентарь, необходимый для работы спортивного комплекса. В здании есть буфет, медпункт, комфортные раздевалки с душевыми, помещения для сушки спортивной одежды и обуви. Для массового катания будут организованы прокат и заточка коньков, кабины для переодевания. Одновременно на льду смогут находиться 50 человек.

© kurganobl.ru

© kurganobl.ru

https://kurgano...novuyu-ledovuyu