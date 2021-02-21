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Спортивные объекты

Новые спортивные объекты открыты в Курганской области

 © sport.kurganobl.ru

Курганская область. пос. Мишкино Строительство спортивного комплекса «Темп» началось в 2019 году. За неполные два года рабочие возвели здание, где будут проходить занятия по футболу, баскетболу, волейболу. Помимо командных видов спорта жители поселка смогут заниматься на тренажерах.

 © oblast45.ru

Спорткомплекс оснащен раздевалками, душевыми, кабинетами для персонала. Посетителей встречает просторное фойе с гардеробом. Уютно оборудована прилегающая к ФОКу территория.

 © oblast45.ru

В Курганской области появился новый спорткомплексВ Курганской области появился новый спорткомплекс © oblast45.ru

http://www.spor...l.ru/12836.html (соревнования в фоке)

https://oblast4...81353-421937943 (фото)

г. Шадринск

 © kurganobl.ru

 © kurganobl.ru

20 февраля, сбылась мечта не одного поколения жителей Шадринска — в городе открыли новую современную ледовую арену. Теперь дети и взрослые смогут круглый год заниматься хоккеем, фигурным катанием и просто кататься на коньках.

 © kurganobl.ru

Корт арены размером 30 на 60 метров заливает дорогостоящая лёдозаливочная машина. Её приобрели и доставили в Шадринск ещё летом. В начале 2021 года купили машины для подрезки льда у бортов, инвентарь, необходимый для работы спортивного комплекса. В здании есть буфет, медпункт, комфортные раздевалки с душевыми, помещения для сушки спортивной одежды и обуви. Для массового катания будут организованы прокат и заточка коньков, кабины для переодевания. Одновременно на льду смогут находиться 50 человек.

 © kurganobl.ru

 © kurganobl.ru

https://kurgano...novuyu-ledovuyu

Источник: https://oblast45.ru/publication/352...ickid=75155762-1603381353-421937943

спортивные объекты, Курганская область
  • Александр Климов Александр Климов
    21.02.2110:00:37

    Новостей об открытии ФОКА в Мишкино нет.( Видно забыли,или ждут кого то) Но соревнования там проходят. Ссылку в пост добавил.Значит открыт по логике.

    Отредактировано: Александр Климов~10:44 21.02.21
    #1225995
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