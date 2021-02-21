Новые спортивные объекты открыты в Курганской области
Курганская область. пос. Мишкино Строительство спортивного комплекса «Темп» началось в 2019 году. За неполные два года рабочие возвели здание, где будут проходить занятия по футболу, баскетболу, волейболу. Помимо командных видов спорта жители поселка смогут заниматься на тренажерах.
Спорткомплекс оснащен раздевалками, душевыми, кабинетами для персонала. Посетителей встречает просторное фойе с гардеробом. Уютно оборудована прилегающая к ФОКу территория.
В Курганской области появился новый спорткомплекс © oblast45.ru
http://www.spor...l.ru/12836.html (соревнования в фоке)
https://oblast4...81353-421937943 (фото)
г. Шадринск
20 февраля, сбылась мечта не одного поколения жителей Шадринска — в городе открыли новую современную ледовую арену. Теперь дети и взрослые смогут круглый год заниматься хоккеем, фигурным катанием и просто кататься на коньках.
Корт арены размером 30 на 60 метров заливает дорогостоящая лёдозаливочная машина. Её приобрели и доставили в Шадринск ещё летом. В начале 2021 года купили машины для подрезки льда у бортов, инвентарь, необходимый для работы спортивного комплекса. В здании есть буфет, медпункт, комфортные раздевалки с душевыми, помещения для сушки спортивной одежды и обуви. Для массового катания будут организованы прокат и заточка коньков, кабины для переодевания. Одновременно на льду смогут находиться 50 человек.
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21.02.2110:00:37