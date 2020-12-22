Компания «НПО ЭНТ» выпускает рециркуляторы воздуха для помещений большого объема

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Компания «НПО ЭНТ-Технология УФ» (производство в Санкт-Петербурге) выпускает рециркуляторы воздуха с ультрафиолетовыми лампами для помещений большого объема. Принцип действия рециркуляторов основан на способности ультрафиолетового излучения разрушать вирусы, бактерии и споры грибков.

Рециркуляторы позволяют решить задачу дезинфекции воздуха больших помещений не оборудованных дезинфицирующими ультрафиолетовыми установками в контурах вентиляции. «НПО ЭНТ-Технология УФ» производит рециркуляторы воздуха для помещений объемом до 5000 м³, которые могут применяться в помещениях торговли, общественного питания, складах продукции, вокзалах, аэропортах и т. д.

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«ОУВ» название серии рециркуляторов компании «НПО ЭНТ-Технология УФ» для обеззараживания воздуха. Рециркуляторы имеют Регистрационное удостоверение Росздравнадзора.

Процесс обеззараживания воздуха УФ излучением обозначается термином «дезинфекция». Дезинфекция это технологический процесс, снижающий число бактерий в воздухе, в том числе патогенных, а также вирусов, простейших и спор.

В письме Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изложены рекомендации для руководителей организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по применению в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха для регулярного обеззараживания воздуха.

Бактерицидное и противовирусное действие ультрафиолета

Ультрафиолетовые лучи представляют собой часть электромагнитного спектра излучения и занимают область с длиной волны от 100 до 400 нм. Принято деление биологически активного ультрафиолетового излучения на три участка:

УФ-А с длиной волны 400—315 нм; УФ-В с длиной волны 315—280 нм; УФ-С с длиной волны 280—200 нм. Лучи третьего участка обладают способностью убивать различные вирусы, бактерии и споры грибков (так называемое бактерицидное действие). Это действие интенсивно выражено у ультрафиолетовых лучей с длинами волн 265 — 200 нм.

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Условия эффективной работы рециркулятора

Кратность. Эффективная работа рециркулятора связана с объемом помещения, в котором он работает. Производительность одного или нескольких рециркуляторов в одном помещении должна быть в 4-6 раз выше объема обрабатываемого помещения. Тогда он сможет пропускать через себя весь объем воздуха в помещении каждые 10-15 минут. Это очень важно, так как люди, находящиеся в помещении, служат потенциальными источниками, и надо, чтобы воздух после выдыхания как можно быстрее прошел обеззараживание. Например, для помещения площадью 36 м² с трехметровыми потолками необходимо применять рециркулятор или рециркуляторы с суммарной производительностью порядка 500 м³/час.

Часовая производительность (м³/час) рециркулятора или группы рециркуляторов должна быть в 4-5 раз больше объема помещения, в котором они будут применяться.

НП «НАСКИ» (Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи) в своих Временных методических рекомендациях «Профилактика заноса и распространения COVID -19 в медицинских организациях» от 14 мая 2020 г. рекомендует применение различного рода воздухоочистителей — рециркуляторов при возможности обеспечения кратности воздухообмена не менее 4.

Например, мы имеем помещение объемом 100 м³. В этом помещении имеется приточно-вытяжная вентиляция с кратностью воздухообмена равным 2. Вентиляция работает постоянно и подает чистый наружный воздух. В это помещение в момент времени 0 заходит больной гриппом человек. Известно, что он выделяет при дыхании и разговоре 10 000 шт./час вирусов. Через час больной выходит из помещения. Допустим, если в помещении установлен рециркулятор, то он постоянно в работе.

Вирусологи считают инфицирующую дозу, например, по гриппу равной 20, т. е. если здоровый человек поглотит за разумное время (в районе 1 часа) 20 штук вирусов, то с вероятностью 50% он заболеет гриппом. В зависимости от условий (наличие или отсутствие вентиляции, отсутствие или наличие рециркулятора различной производительности) в этом помещении распредеение вирусов будет следовать четырем вариантам.

Первый вариант — в помещении нет рециркуляторов. Тогда в нем установится концентрация вирусов, равная 50 шт./м³ и даже если через 1 час больной человек покинет помещение, достаточно высокая обсемененность воздуха будет сохраняться долго (более часа) и здоровые люди, находящиеся в помещении, за короткое время (около 20 мин) получат инфицирующую дозу, т. е. с вероятностью 50% заболеют. Второй — в помещении установлен рециркулятор с производительностью 100 м³/час. Как видно из рисунка и в этом случае в помещении установится достаточно большая концентрация микроорганизмов (33 шт./м³), что практически сохраняет вероятность заболевания здоровых людей, находящихся в помещении, даже после выхода больного из помещения. Третий — в помещении установлен рециркулятор с производительностью 500 м³/час. В помещении установится концентрация микроорганизмов всего 14 шт./м³, которая очень быстро падает при выходе больного из помещения, и тем самым предотвращается заболевание здоровых людей, находящихся в помещении. Четвертый — в помещении установлен рециркулятор с высокой производительностью, например 1000 м³/ч, так что кратность воздухообмена становится равной 10. В результате к тому же моменту времени концентрация микроорганизмов не превысит весьма малый уровень в 8 шт./м³, который будет стремительно уменьшаться с того момента, как больной покинет помещение. Поэтому такие кратности воздухообмена используются для очень чистых помещений.

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Из графиков видно, что только использование рециркулятора с большой производительностью (кратность обмена воздуха больше 4) позволяет гарантированно снижать концентрацию ниже инфицирующей дозы.

Рециркулятор будет эффективным, то есть устранять риск заболевания, если его производительность как минимум в 4-5 раз больше объема воздуха в помещении. Применение рециркуляторов, суммарная производительность которых (м³/час) равна или даже меньше объема помещения, которое он должен обеззараживать, не несёт никакого фактического эффекта.

Доза. Доза ультрафиолетового облучения. Для обеззараживания каждого вида микроорганизма (например, на 99,99%) требуется определенная УФ-доза. Доза УФ-облучения это произведение времени облучения на интенсивность облучения.

При заданной УФ-мощности и заданной скорости движения воздуха через рециркулятор (производительности), чем больше объем камеры облучения в рециркуляторе, тем большее количество воздуха находится под воздействием ультрафиолета, тем большее количество воздуха способен обработать рециркулятор.

Чем выше интенсивность излучения, тем выше УФ-доза получаемая единицей объема воздуха. Интенсивность можно повысить увеличением числа и мощности источников излучения, а также ее можно повысить применением специальных покрытий стенок камеры с лампами. Эти покрытия будут отражать ультрафиолет, тем самым уменьшая потери ультрафиолета на поглощение и увеличивая его интенсивность.

Для покрытия внутренних стенок рециркулятора используют различные материалы, которые отражают ультрафиолет. Чем выше коэффициент отражения, тем большее количество раз УФ-излучение будет отражаться от стенок и облучать обрабатываемый воздух. Например, полированная сталь, коэффициент отражения которой составляет около 40%, отразит луч ультрафиолета 6 раз. Алюминий с коэффициентом отражения 80-85% - 21 раз. В современных УФ-рециркуляторах применяют материалы с коэффициентом отражения свыше 95-98%, что позволяет повысить интенсивность в камере облучения.

При конструировании технически совершенных рециркуляторов стремятся обеспечить максимальный внутренний объем корпуса и максимальную отражающую способность его стенок. Из этого следует, что эффективный рециркулятор с большим расходом воздуха и предназначенный, например, для торговых залов не может быть небольшим по размеру.

Описание работы рециркулятора

Устройство состоит из металлического корпуса, в котором установлен рециркуляционный двигатель, вентилятор и ультрафиолетовые лампы.

Вентилятор засасывает воздух внутрь блока, где воздух обеззараживается ультрафиолетом и уже очищенный выбрасывается наружу. Конструкция является закрытой и ультрафиолетовые лучи никак не попадают на людей в помещении. При работе не выделяется озон.

Области применения рециркулятора:

Торговые центры и магазины

Медицинская промышленность и учреждения;

Фармацевтическая предприятия;

Школы, детские сады и другие образовательные организации

Медицинские и спортивные учреждения

Предприятия общественного питания и торговли;

Предприятия пищевой промышленности;

Агропромышленные предприятия

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности

Административные и офисные пространства

Вокзалы и станции общественного транспорта

Примеры больших помещений, где может использоваться рециркулятор

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© clck.ru

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Рециркуляторы УОВ-2м-4/95

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© Фото из открытых источников

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Технические характеристики

Производительность, м³/ч — 700м³/ч Габаритные размеры, мм — 600×210×800 Потребляемая мощность — 650 Вт Объем помещения — 1500м³ Мощность лампы — 95 Вт Количество ламп — 4 шт Материал корпуса — нержавеющая листовая сталь Количество вентиляторов — 2 Cферы применения — Пищевые производства, учреждения социальной сферы

Рециркуляторы УОВ-2м-4/95 П

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Технические характеристики

Производительность, м³/ч — 700м³/ч Габаритные размеры, мм — 600×610×1490 Потребляемая мощность — 650 Вт Объем помещения — 1500м³ Мощность лампы — 95 Вт Количество ламп — 4 шт Материал корпуса — нержавеющая листовая сталь Количество вентиляторов — 2 Cферы применения — Пищевые производства, учреждения социальной сферы

Рециркуляторы УОВ-2м-5/95 Н

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Технические характеристики

Производительность, м³/ч — 900м³/ч Габаритные размеры, мм — 600×210×800 Потребляемая мощность — 750 Вт Объем помещения — 2000м³ Мощность лампы — 95 Вт Количество ламп — 5 шт Материал корпуса — нержавеющая листовая сталь Количество вентиляторов — 3 Cферы применения — Пищевые производства, учреждения социальной сферы

© clck.ru

© Фото из открытых источников

Технические характеристики

Производительность, м³/ч — 900м³/ч Габаритные размеры, мм — 600×610×1490 мм Потребляемая мощность — 750 Вт Объем помещения — 2000м³ Мощность лампы — 95 Вт Количество ламп — 5 шт Материал корпуса — нержавеющая листовая сталь Количество вентиляторов — 3 Cферы применения — Пищевые производства, учреждения социальной сферы

Рециркуляторы УОВ-2м-6/95 П

© clck.ru

Технические характеристики

Производительность, м³/ч — 2000м³/ч Габаритные размеры, мм — 1600×550×1200 Потребляемая мощность — 850 Вт Объем помещения — 3000м³ Мощность лампы — 95 Вт Количество ламп — 6 шт Материал корпуса — метал с порошковой окраской Количество вентиляторов — 1 Cферы применения — Пищевые производства, склады пищевой продукции, учреждения социальной сферы

Рециркуляторы УОВ-2м-8/95 П

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Технические характеристики

Производительность, м³/ч — 2200м³/ч Габаритные размеры, мм — 1600×550×1200 Потребляемая мощность — 850 Вт Объем помещения — 4000м³ Мощность лампы — 95 Вт Количество ламп — 8 шт Материал корпуса — метал с порошковой окраской Количество вентиляторов — 1 Cферы применения — Пищевые производства, склады пищевой продукции, учреждения социальной сферы

Рециркуляторы УОВ-2м-10/95 П

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Технические характеристики

Производительность, м³/ч — 2500м³/ч Габаритные размеры, мм — 1600×550×1200 Потребляемая мощность — 1250 Вт Объем помещения — 5000м³ Мощность лампы — 95 Вт Количество ламп — 10 шт Материал корпуса — метал с порошковой окраской Количество вентиляторов — 1 Cферы применения — Пищевые производства, склады пищевой продукции, учреждения социальной сферы

О компании

Предприятие «НПО ЭНТ-Технология УФ» разрабатывает и производит УФ оборудование для очистки и обеззараживания ультрафиолетом воды, воздуха и поверхностей по собственным патентам с 1991 года и в настоящее время является одним из ведущих предприятий. УФ оборудование нашего производства внедрено в России, СНГ и других странах.

Предприятие специализируется на установках для обеззараживания питьевой воды и сточных вод. Изготавливает УФ рециркуляторы, УФ облучатели и УФ модули вентиляционных систем для помещений любого объема и назначения. Установки «НПО ЭНТ-Технология УФ» успешно применяются в производственных помещениях, в пищевой промышленности и на предприятиях агрокомплекса, на объектах социальной сферы и в жилых зданиях, в здравоохранении, МЧС, на транспорте (водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный — аэропорты) и в спортивных комплексах.

В ноябре 2020 года разработана и внедрена в производство цифровая плата (ЦП-12) на основе большого ЖК экрана 7″. Наглядный и эргономичный экран позволяет эффективно контролировать работу рециркуляторов, позволяет оценить их состояние, увидеть неисправности в случае их появления.

Предприятие обладает высококвалифицированным коллективом научных сотрудников в области исследования, разработки и проектирования УФ оборудования. Среди сотрудников предприятия и в составе его научно-исследовательской лаборатории 4 кандидата технических и физико-математических наук, 2 члена-корреспондента Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ).

Предприятие является членом Международной ультрафиолетовой ассоциации (IUVA). В научном активе сотрудников научно-исследовательской лаборатории предприятия десятки научных статей и патентов на производимое оборудование, включая публикации в авторитетных зарубежных научных изданиях.

Компания осуществляет проектирование, изготовление и поставку изделий по специальным требованиям потребителя. В состав производства входят подразделения:

металлообрабатывающее производство,

электротехнический участок,

покрасочная линия,

сборочный цех,

испытательный участок,

конструкторское и проектно-технологическое бюро,

службы снабжения и маркетинга.

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