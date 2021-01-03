Обзор: в октябре 2020 года в России открылось 14 новых производств

В октябре открыто 14 новых производств, из них три крупных с инвестициями более 1 млрд рублей. Общий объем инвестиций порядка 10 млрд.

В ОЭЗ «Алабуга» открыт новый завод НПО «Аконит» по производству конвейерных роликов

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Это уже четвертая производственная площадка НПО «Аконит». Три из них находятся в гг. Вологда, Киров и Новокузнецк. Четвертая теперь — в Республике Татарстан.

Завод ориентирован на выпуск конвейерных роликов. Проектная мощность — 1 млн штук в год. В НПО «Аконит» уверены — весь объем будет востребован. Реализовать продукцию планируется не только российским потребителям конвейерного оборудования, но и зарубежным — в Европу и Америку.

ГК «Амира» запустила в Ленобласти вторую очередь завода металлоконструкций

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В поселке Красный Бор Тосненского района Ленобласти состоялось открытие второй очереди завода ООО «Мегаполис» группы компаний «Амира».

Производственный объект площадью 3 тыс. кв.м. будет выпускать опоры освещения для федеральных и региональных трасс, контактные сети городского электротранспорта и железных дорог, а также молниезащитные комплексы, опоры сотовой связи и воздушных линий электропередач, флагштоки и нестандартные металлоконструкции высотой от 100 м. Производительность завода составит до 60 тыс. изделий в год.

Общая сумма инвестиций АО «Амира» в строительство первой очереди завода «Мегаполис» составила более 800 млн рублей, второй очереди — 300 млн рублей.

В Ленинградской области открыт завод импортозамещающих полимерных материалов для производства ЛКМ

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28 октября в деревне Аннолово Тосненского района Ленинградской области открылся новый завод по производству полимерных материалов.

Проект реализовала группа компаний «Аттика». Общая стоимость строительства составила более 460 млн рублей. На предприятии создано 30 новых рабочих мест.

В Северной Осетии открыта новая швейная фабрика

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Новая швейная фабрика открылась в селении Хазнидон Ирафского района Северной Осетии-Алании.На предприятии современное оборудование, а персонал прошел профессиональное обучение. На фабрике будут шить форменную и спеодежду. Также планируется производство повседневных вещей и для активного отдыха. Запуск предприятия позволит создать в Ирафском районе до 70 рабочих мест.

В Калининграде запущен Балтийский трубный завод

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При поддержке Балтийского металлообрабатывающего кластера запустил свое производство первый в Калининградской области завод по производству труб из черного металла. В планах завода — обеспечение трубным прокатом регионального строительного сектора и выход на экспорт в страны ближнего зарубежья.

Предприятие по производству графитовых уплотнителей открылось в Тульской области

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20 октября в Тульской области в Особой экономической зоне «Узловая» открылось одно из крупнейших в мире предприятий по производству графитовых уплотнителей — ООО «Тензограф». Предприятие входит в группу компаний «УНИХИМТЕК».

Уплотнители применяются в атомной и тепловой энергетике, нефтедобыче, нефтепереработке и нефтетранспортировке, автомобильной промышленности, ЖКХ.

Инвестиции в проект составили 800 млн рублей. На предприятии создадут 90 рабочих мест.

В Свердловской области запустили вторую очередь завода глубокой переработки древесины

Фото: Тамара Романова oblgazeta.ru © Фото из открытых источников

В Лобве Свердловской области лесоперерабатывающее предприятие «Лесной Урал Лобва» запустило вторую очередь участка глубокой переработки древесины. На предприятии запущен цех поточного лесопиления производительностью до 180 кубометров обрезного пиломатериала в смену, завод по производству пеллет из отходов деревообработки производительностью 2 тонны в час, линия автоматической сортировки круглой древесины производительностью 500 кубометров в смену.

Инвестиции в проект составили более 450 млн рублей. Сегодня на предприятии работает 168 человек.

В Нижегородской области запущено производство самоклеющейся ленты

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Компания «Биком» открыла в Нижнем Новгороде серийное производство самоклеющихся лент промышленного назначения. С их помощью проводится тепло и гидроизоляция, вибро- и шумогашение, фиксируются различные элементы и упаковываются готовые изделия.

Мощность линии — более 30 млн кв. м в год. Уровень локализации производства составляет 62%. Готовая продукция поставляется крупнейшим производителям бытовой техники в России, а также предприятиям обувной промышленности и медицинским компаниям.

Объём инвестиций в проект составил 243 млн рублей.

В Калининградской области открылась фабрика по производству самоходных инвалидных колясок

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В Калининградской области открылась первая в стране фабрика по производству инвалидных электроприводных кресло-колясок. Новый производственный комплекс, расположен на пяти гектарах на выезде из Калининграда, в поселке Поддубное.

Объем инвестиций оценивается в 70 млн рублей

В Волгограде запущено производство алюминиевого пигмента

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АО «РУСАЛ УРАЛ» на базе Волгоградского алюминиевого завода запустило импортозамещающее производство алюминиевого пигмента мощностью 500 тонн в год. Данная технология имеет высокий экспортный потенциал, так как имеется всего в нескольких странах мира.

Сейчас на заводе создается новый участок производства алюминиевых протекторов, в 2021 году планируется ввод участка литейного производства. Эта работа ведётся в рамках масштабного инвестпроекта на общую сумму 9,7 млрд рублей.

Металлоинвест запустил шаропрокатный стан на ОЭМК

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Компания «Металлоинвест» запустила шаропрокатный стан (ШПС) на Оскольском электрометаллургическом комбинате в Старом Осколе Белгородской области.

Новое производство позволит выпускать около 43 тыс. тонн катаных стальных мелющих шаров, которые используются для измельчения руды в шаровых мельницах горно-обогатительных комбинатов.

Строительство ШПС было начато в сентябре 2019 года. Металлоинвест инвестировал в проект около 1 млрд рублей.

Новое производство позволило создать на комбинате дополнительно 85 рабочих мест.

Группа «ПОЛИПЛАСТИК» запустила новое производство спирально-навивного профиля

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Новомосковский завод полимерных труб (Тульская область) 25 сентября открыл первое в России производство специального усиленного профиля из непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), предназначенного в первую очередь для восстановления трубопроводов.

Инвестиции Группы «ПОЛИПЛАСТИК» в новое производство составили более 140 млн рублей.

Крупнейший в Европе завод по производству средств защиты растений открыт в ОЭЗ «Липецк»

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На территории елецкой площадки ОЭЗ «Липецк» 7 октября открыто предприятие «Шанс», специализирующееся на производстве средств для защиты растений.

Площадь комплекса — 23 340 м2. Он состоит из производственных и складских помещений, научно-исследовательского центра, административных и бытовых зданий.

Десять производственных линий обеспечат ежегодный выпуск 50 млн литров средств защиты растений. Предприятие станет одним из самых крупных в России и Европе.

Инвестиции в проект составили 4 млрд рублей.

В перспективе на заводе будет создано 350 рабочих мест.

В Вологодской области открыто новое лесоперерабатывающее производство

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Вологдалесхоз реализовал приоритетный инвестиционный проект по организации лесозаготовок, лесопиления и деревообработки в Тотемском районе Вологодской области.

На производственном участке Тотемского лесхоза созданы деревообрабатывающие мощности по выпуску пиломатериалов и погонажных изделий объемом 30 тыс. м3. В проект вложено 340 млн. рублей, создано более 50 новых рабочих мест.

Итого за октябрь 2020 года

14 новых производств

из них 3 производства с инвестициями более 1 млрд рублей (7000 млн)

общий объем объявленных инвестиций около 10 млрд рублей

у 3 производств объем инвестиций не сообщается

По отраслям

Машиностроение и металлообработка — 5

Стройматериалы и ремонт — 1

Химическая промышленность — 2

Электроника и электротехника — 1

Медицина и фармацевтика — 0

Текстильная промышленность — 1

Добывающая промышленность — 0

Деревообрабатывающая промышленность — 2

Другое — 2

По источникам инвестиций

иностранный — 0

российский или смешанный — 14