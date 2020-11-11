Новосибирский Академгородок — город учёных посреди сибирской тайги
Новосибирский Академгородок известен далеко за пределами самого Новосибирска. Основанный в 1957, город ученых собрал на своей территории десятки научно-исследовательских институтов, за что одна из его улиц — проспект Академика Лаврентьева — внесена в Книгу рекордов Гиннеса как «самая умная улица в мире».
Несмотря на преимущественно советскую застройку, Академгородок не кажется застрявшим в 60-х. То, что город развивается в ногу со временем, наглядно подтверждают футуристичные здания Технопарка, новый корпус НГУ и статус сибирской кремниевой долины. Сегодня в городке живут, трудятся и учатся около 75 тысяч человек.
1. Идея создать Академгородок в 30 километрах от Новосибирска принадлежала группе советских ученых во главе с академиком М. Лаврентьевым. На строительство города ушло более миллиарда советских рублей и всего два года. Уже в 1959 первые студенты и профессора вошли в новые аудитории Новосибирского государственного университета, а спустя еще 8 лет Академгородок удостоился Госпремии в области архитектуры за уникальное планировочное решение.
2. Основателем Академгородка принято считать Михаила Алексеевича Лаврентьева — выдающегося советского физика и математика, который не только внес существенный вклад в науку, но и встал у руля Сибирского отделения Академии наук Советского Союза с 1957 по 1975 годы.
3. По задумке Лаврентьева, природа должна была стать неотъемлемым продолжением лабораторий и аудиторий города ученых. Застройка Академгородка спланирована таким образом, что профессора и студенты всегда могут добраться от института до дома через лес.
4. Технопарк Новосибирского Академгородка считается самым крупным в России. Основные здания представляют две башни, соединённые переходом-галереей на уровне 13 этажа. Академпарк занимается разработкой и созданием опытных производств в высокотехнологичных областях: информационные технологии, биомедицина, электроника и приборостроение. Локальная цель технопарка — создание не менее 20 успешных инновационных бизнесов «с нуля» в год.
5. Среди жителей наклонные башни Технопарка иногда называют «гусями».
6. Проспект Лаврентьева — главная научная улица Новосибирска. Здесь на протяжении 2,4 километра расположены почти два десятка НИИ других и научных учреждений. Раньше улица называлась проспектом Науки.
7. ИЯФ (Институт ядерной физики) — крупнейший институт Российской академии наук. Он был основан в 1958 году на базе руководимой Г. И.Будкером Лаборатории новых методов ускорения Института атомной энергии, возглавляемого И. В. Курчатовым. Сегодня в Институте ядерной физики работают 3 тысячи учёных по четырём направлениям — физика высоких энергий, физика ускорителей заряженных частиц, физика плазмы и термоядерного синтеза и синхротронное излучение.
8. Институт ядерной физики является единственным в мире, который зарабатывает на фундаментальных исследованиях без поддержки государства. Он продаёт системы магнитных ускорителей, рентгеновские аппараты и другое подобное оборудование.
9. Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий занимается способами расчётов турбин гидроэлектростанций, анализом больших данных, разработкой нейросетей и многочисленными научными задачами.
10. Один из трех первых в мире коллайдеров ВЭП-1 был построен и испытан в 60-х годах в Новосибирске. Его целью было доказать, что пучки частиц можно сталкивать друг с другом. Только в этом ускорителе пучки частиц циркулировали и сталкивались в вертикальной плоскости. На сегодняшний день в ИЯФ СО РАН работают два коллайдера: ВЭПП-4 и ВЭПП-2000. Также ученые Академгородка внесли весомый вклад в создание Большого адронного коллайдера.
11. Академгородок стал стимулом для создания других подобных наукоградов по территории нашей страны и за границей.
12. В Академгородке получили своё развитие немало российских IT компаний, в их числе «Новософт», «SoftLab», «Центр финансовых технологий».
13. Верхняя зона Академгородка.
14. НГУ (Новосибирский государственный университет). Был основан в 1958 году, а первые занятия прошли уже 29 сентября 1959. Это один из крупнейших и сильнейших вузов нашей страны. На сегодняшний день выпускники Новосибирского государственного университета работают во множестве технологичных компаний, в том числе зарубежных.
15. Строительство нового корпуса НГУ было завершено в 2015 году. В пятиэтажном здании расположились семь факультетов и институтов.
16. Новый главный корпус НГУ.
17. Купол нового корпуса НГУ с 2019 года открыт для экскурсий.
18. НГУ участвует в проекте повышения конкурентоспособности российских вузов 5-100, который направлен на выход в ТОП-100 одного из ведущих международных рейтингов высших учебных заведений.
19. НГУ удерживает лидерство в мире по исследованию физических и естественных наук среди других университетов.
20. С каждым годом происходит активный рост публикаций и цитируемости НГУ в мировых журналах.
21. Старый главный корпус НГУ был построен в 1962 году.
22. Сегодня общежития НГУ расположены в 10 корпусах.
23. Улица Ильича соединяет Новый корпус НГУ с Морским проспектом.
24. Торговый центр, построенный в 1964 году, проектировался по индивидуальному проекту. Он разделён на универмаг и универсам, соединённые стеклянным переходом.
25. При разработке проекта учитывались особенности рельефа, поэтому в торговом центре присутствуют три разных уровня.
26. При строительстве использовались передовые на тот момент материалы. В 1967 году на всемирной выставке в Монреале с успехом демонстрировался проект этого торгового центра.
27. Все здания Академгородка окружают деревья и прочая растительность, не тронутая строителями.
28. Пересечение Морского проспекта и улицы Жемчужной.
29. Академгородок считается самой зелёной частью города. Лесные массивы между микрорайонами покрыты сетью пеших тропинок — местные жители легко в них ориентируются.
30. Морской проспект и улица Ильича — главные улицы Академгородка.
31. Новосибирский музей железнодорожной техники. На его территории выставлены составы и вагоны с середины XIX века до наших дней. Музейная коллекция насчитывает более 100 экспонатов.
32. Длина всех путей в музее составляет около 3-х километров.
33. НМИЦ имени академика Мешалкина — один из крупнейших в РФ центров, в котором оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. Ежегодно в центре проводят около 20 тыс. операций.
34. Центр ведет научную работу в сфере клеточных технологий, а также новых биотехнологических расходных материалов для хирургии.
35. Микрорайон «Щ» появился во время строительства Академгородка на месте деревни Чербусы. Происхождение топонима «Щ» такое — строители, жившие на месте будущего микрорайона, селились в щитовых деревянных одноэтажных домах на две-четыре квартиры. На схемах для простоты это место обозначали буквой «Щ» — она и дала название микрорайону.
36. Центральный ботанический сад Сибирского отделения РАН. Здесь произрастает более 3-х тысяч различных растений и деревьев, в том числе и несколько видов тропических.
37. Ботанический сад имеет не только научное значение, но также является популярным местом отдыха для многих жителей Академгородка. Территория используется горожанами для сбора грибов, проведения пикников, велосипедных поездок, зимой — для лыжных прогулок.
38. Академгородок в разное посещали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Франсуа Миттеран, Хилари Клинтон, Ричард Никсон, Ким Чен Ир
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