© img.geliophoto.com

Новосибирский Академгородок известен далеко за пределами самого Новосибирска. Основанный в 1957, город ученых собрал на своей территории десятки научно-исследовательских институтов, за что одна из его улиц — проспект Академика Лаврентьева — внесена в Книгу рекордов Гиннеса как «самая умная улица в мире».

Несмотря на преимущественно советскую застройку, Академгородок не кажется застрявшим в 60-х. То, что город развивается в ногу со временем, наглядно подтверждают футуристичные здания Технопарка, новый корпус НГУ и статус сибирской кремниевой долины. Сегодня в городке живут, трудятся и учатся около 75 тысяч человек.

1. Идея создать Академгородок в 30 километрах от Новосибирска принадлежала группе советских ученых во главе с академиком М. Лаврентьевым. На строительство города ушло более миллиарда советских рублей и всего два года. Уже в 1959 первые студенты и профессора вошли в новые аудитории Новосибирского государственного университета, а спустя еще 8 лет Академгородок удостоился Госпремии в области архитектуры за уникальное планировочное решение.

© img.geliophoto.com

2. Основателем Академгородка принято считать Михаила Алексеевича Лаврентьева — выдающегося советского физика и математика, который не только внес существенный вклад в науку, но и встал у руля Сибирского отделения Академии наук Советского Союза с 1957 по 1975 годы.

© img.geliophoto.com

3. По задумке Лаврентьева, природа должна была стать неотъемлемым продолжением лабораторий и аудиторий города ученых. Застройка Академгородка спланирована таким образом, что профессора и студенты всегда могут добраться от института до дома через лес.

© img.geliophoto.com

4. Технопарк Новосибирского Академгородка считается самым крупным в России. Основные здания представляют две башни, соединённые переходом-галереей на уровне 13 этажа. Академпарк занимается разработкой и созданием опытных производств в высокотехнологичных областях: информационные технологии, биомедицина, электроника и приборостроение. Локальная цель технопарка — создание не менее 20 успешных инновационных бизнесов «с нуля» в год.

© img.geliophoto.com

5. Среди жителей наклонные башни Технопарка иногда называют «гусями».

© img.geliophoto.com

6. Проспект Лаврентьева — главная научная улица Новосибирска. Здесь на протяжении 2,4 километра расположены почти два десятка НИИ других и научных учреждений. Раньше улица называлась проспектом Науки.

© img.geliophoto.com

7. ИЯФ (Институт ядерной физики) — крупнейший институт Российской академии наук. Он был основан в 1958 году на базе руководимой Г. И.Будкером Лаборатории новых методов ускорения Института атомной энергии, возглавляемого И. В. Курчатовым. Сегодня в Институте ядерной физики работают 3 тысячи учёных по четырём направлениям — физика высоких энергий, физика ускорителей заряженных частиц, физика плазмы и термоядерного синтеза и синхротронное излучение.

© img.geliophoto.com

8. Институт ядерной физики является единственным в мире, который зарабатывает на фундаментальных исследованиях без поддержки государства. Он продаёт системы магнитных ускорителей, рентгеновские аппараты и другое подобное оборудование.

© img.geliophoto.com

9. Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий занимается способами расчётов турбин гидроэлектростанций, анализом больших данных, разработкой нейросетей и многочисленными научными задачами.

© img.geliophoto.com

10. Один из трех первых в мире коллайдеров ВЭП-1 был построен и испытан в 60-х годах в Новосибирске. Его целью было доказать, что пучки частиц можно сталкивать друг с другом. Только в этом ускорителе пучки частиц циркулировали и сталкивались в вертикальной плоскости. На сегодняшний день в ИЯФ СО РАН работают два коллайдера: ВЭПП-4 и ВЭПП-2000. Также ученые Академгородка внесли весомый вклад в создание Большого адронного коллайдера.

© img.geliophoto.com

11. Академгородок стал стимулом для создания других подобных наукоградов по территории нашей страны и за границей.

© img.geliophoto.com

12. В Академгородке получили своё развитие немало российских IT компаний, в их числе «Новософт», «SoftLab», «Центр финансовых технологий».

© img.geliophoto.com

13. Верхняя зона Академгородка.

© img.geliophoto.com

14. НГУ (Новосибирский государственный университет). Был основан в 1958 году, а первые занятия прошли уже 29 сентября 1959. Это один из крупнейших и сильнейших вузов нашей страны. На сегодняшний день выпускники Новосибирского государственного университета работают во множестве технологичных компаний, в том числе зарубежных.

© img.geliophoto.com

15. Строительство нового корпуса НГУ было завершено в 2015 году. В пятиэтажном здании расположились семь факультетов и институтов.

© img.geliophoto.com

16. Новый главный корпус НГУ.

© img.geliophoto.com

17. Купол нового корпуса НГУ с 2019 года открыт для экскурсий.

© img.geliophoto.com

18. НГУ участвует в проекте повышения конкурентоспособности российских вузов 5-100, который направлен на выход в ТОП-100 одного из ведущих международных рейтингов высших учебных заведений.

© img.geliophoto.com

19. НГУ удерживает лидерство в мире по исследованию физических и естественных наук среди других университетов.

© img.geliophoto.com

20. С каждым годом происходит активный рост публикаций и цитируемости НГУ в мировых журналах.

© img.geliophoto.com

21. Старый главный корпус НГУ был построен в 1962 году.

© img.geliophoto.com

22. Сегодня общежития НГУ расположены в 10 корпусах.

© img.geliophoto.com

23. Улица Ильича соединяет Новый корпус НГУ с Морским проспектом.

© img.geliophoto.com

24. Торговый центр, построенный в 1964 году, проектировался по индивидуальному проекту. Он разделён на универмаг и универсам, соединённые стеклянным переходом.

© img.geliophoto.com

25. При разработке проекта учитывались особенности рельефа, поэтому в торговом центре присутствуют три разных уровня.

© img.geliophoto.com

26. При строительстве использовались передовые на тот момент материалы. В 1967 году на всемирной выставке в Монреале с успехом демонстрировался проект этого торгового центра.

© img.geliophoto.com

27. Все здания Академгородка окружают деревья и прочая растительность, не тронутая строителями.

© img.geliophoto.com

28. Пересечение Морского проспекта и улицы Жемчужной.

© img.geliophoto.com

29. Академгородок считается самой зелёной частью города. Лесные массивы между микрорайонами покрыты сетью пеших тропинок — местные жители легко в них ориентируются.

© img.geliophoto.com

30. Морской проспект и улица Ильича — главные улицы Академгородка.

© img.geliophoto.com

31. Новосибирский музей железнодорожной техники. На его территории выставлены составы и вагоны с середины XIX века до наших дней. Музейная коллекция насчитывает более 100 экспонатов.

© img.geliophoto.com

32. Длина всех путей в музее составляет около 3-х километров.

© img.geliophoto.com

33. НМИЦ имени академика Мешалкина — один из крупнейших в РФ центров, в котором оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. Ежегодно в центре проводят около 20 тыс. операций.

© img.geliophoto.com

34. Центр ведет научную работу в сфере клеточных технологий, а также новых биотехнологических расходных материалов для хирургии.

© img.geliophoto.com

35. Микрорайон «Щ» появился во время строительства Академгородка на месте деревни Чербусы. Происхождение топонима «Щ» такое — строители, жившие на месте будущего микрорайона, селились в щитовых деревянных одноэтажных домах на две-четыре квартиры. На схемах для простоты это место обозначали буквой «Щ» — она и дала название микрорайону.

© img.geliophoto.com

36. Центральный ботанический сад Сибирского отделения РАН. Здесь произрастает более 3-х тысяч различных растений и деревьев, в том числе и несколько видов тропических.

© img.geliophoto.com

37. Ботанический сад имеет не только научное значение, но также является популярным местом отдыха для многих жителей Академгородка. Территория используется горожанами для сбора грибов, проведения пикников, велосипедных поездок, зимой — для лыжных прогулок.

© img.geliophoto.com

38. Академгородок в разное посещали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Франсуа Миттеран, Хилари Клинтон, Ричард Никсон, Ким Чен Ир и т. д.

© img.geliophoto.com

39.

© img.geliophoto.com