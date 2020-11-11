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Авиация

Совершил первый полет второй поисково-спасательный самолет Бе-200ЧС для ВМФ России

 © Фото из открытых источников

С заводского аэродрома ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (входит в состав ПАО «ОАК») поднялся в воздух очередной серийный поисково-спасательный (с функцией пожаротушения) самолет-амфибия Бе-200ЧС (бортовой номер RF-88456 / 21).

Планируется, что после прохождения программы предъявительских и приемо-сдаточных испытаний, Бе-200ЧС будет передан заказчику для эксплуатации в составе морской авиации ВМФ России.

Бе-200ЧС, ОАК, ТАНТК им. Г.М. Бериева, Ростовская область, Минобороны, ВМФ
  • 0
    Раиль Амирхан Раиль Амирхан
    11.11.2011:31:49

    каково применение этого самолета в ВМФ, он же пожарник?

    #1214753
    • 6
      Нет аватара vlTepes
      11.11.2012:37:27

      каково применение этого самолета в ВМФ, он же пожарник?

      Патрульно-спасательный самолет на замену Бе-12.

      Планировалась противолодочная модификация, но с учетом, что двигателей осталось еще на 6 бортов и дальше все, пока все подвисло.

      В 2023 обещают ПД-8, возможно после этого что-то новое будет про Бе-200 для ВМФ в качестве противолодочника.

      #1214762
      • -3
        Нет аватара Leopold
        11.11.2013:35:26

        vlTepes, полной замены не получится. Бе-12 мог искать подлодки и атаковать их. Альбатрос нужен ВМФ, как воздух! Бе-200 вынужденная полумера, чтобы хоть как-то заместить Бе-12, может, в перспективе переоборудовать под поиск ПЛ, и не дать загнуться Бериеву.

        #1214776
        • 3
          Human RS Human RS
          11.11.2015:11:06

          С чего вдруг Бериеву загибаться? У них и другая работа есть, например модернизация самолетов ДРЛО А-50.

          #1214795
          • 2
            Нет аватара Leopold
            11.11.2015:39:35

            Human RS, модернизация и постройка самолетов не совсем одно и тоже, да и количество А-50 не велико. А-100 ещё далёк от требуемой формы, а производство Бе-200 хоть какая-то поточная линия и, следовательно, поток средств на оплату персоналу на производстве

            #1214801
            • 7
              Human RS Human RS
              11.11.2016:05:46

              Безусловно не одно и тоже, но для завода в совокупности заказы на Бе-200 всех модификаций и на капремонт и модернизацию и хи других самолетов уже означают вполне стабильную загрузку на ближайшие годы. Ну, а потом лишь бы с ПД-8 двигателестроители не подвели, и работа будет.

              Отредактировано: Human RS~16:06 11.11.20
              #1214804
      • 0
        Нет аватара my.sdelanounas
        12.11.2009:34:10

        Может им пока делать сами самолеты, ну пусть без двигателей пока будут, потом двигатель быстро можно поставить.

        #1214912
        • 2
          Нет аватара vlTepes
          12.11.2009:50:46

          Не слышал, чтобы в требованиях к ПД-8 была взаимозаменяемость с Д436.

          Двигатель другой — другие габариты, другой пилон, другие системы управления двигателем.

          Это все надо проектировать. Можно делать это одновременно с проектированием двигателя, но я не слышал о том, что это сейчас делается.

          #1214918
  • 4
    Максим Николаев Максим Николаев
    12.11.2005:17:04

    эх, для Якутии очень нужен такой самолет (амфибия-пожарник) — что ни лето, один сплошной дым. А расстояния и тайга здесь такие, что пока доберутся пожарники с техникой — огонь уже «ушел», оставив дым и пепел.

    А условия для БЕ-200 идеальные — считай, что в любом месте якутской тайги, в радиусе 1-5 км. — или большое озеро или река.

    Отредактировано: Максим Николаев~05:24 12.11.20
    #1214888
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