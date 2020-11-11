Тольятти получил 50 новых пассажирских автобусов и патрульные автомобили

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Автобусы ЛиАЗ на ГМТ и спецтранспорт для МВД поступили в регион по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Обновлению парка общественного и специального транспорта в регионе уделяется особое внимание. В Самарской области полностью обновлен парк скорой медицинской помощи, закуплена лесопожарная техника, за счет средств областного бюджета в 2020 году для школ губернии приобретено 35 школьных автобусов.

За последние три года закуплено 40 троллейбусов, десять трехсекционных трамваев, впервые за 32 года началось обновление подвижного состава самарского метрополитена. Также на маршруты вышло 150 новых автобусов.

Право управлять новыми ЛиАЗами получили лучшие водители трех АТП Тольятти.

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Новые ЛиАЗы — техника совершенного иного уровня. Рассчитанный на 108 пассажиров низкопольный автобус оснащен визуальной и звуковой системой информирования, спутниковой навигацией, а также камерами видеонаблюдения, контроля и поддержания работоспособности водителя.

Работа по модернизации пассажирского транспорта будет продолжена: Минтранс России уже одобрил заявку Самарской области на приобретение в 2021 году для Самары 22 троллейбусов.

В свой профессиональный праздник — День сотрудника органов внутренних дел — новые патрульные машины получили сотрудники ГУ МВД по Самарской области. Это не первое обновление автопарка в этом году — в январе главку передали 45 автомобилей, чуть позже парк пополнился еще 64 машинами, а до конца ноября подразделения получат еще 17 единиц техники.