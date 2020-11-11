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Транспорт и логистика

Тольятти получил 50 новых пассажирских автобусов и патрульные автомобили

 © st.volga.news

Автобусы ЛиАЗ на ГМТ и спецтранспорт для МВД поступили в регион по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Обновлению парка общественного и специального транспорта в регионе уделяется особое внимание. В Самарской области полностью обновлен парк скорой медицинской помощи, закуплена лесопожарная техника, за счет средств областного бюджета в 2020 году для школ губернии приобретено 35 школьных автобусов.

За последние три года закуплено 40 троллейбусов, десять трехсекционных трамваев, впервые за 32 года началось обновление подвижного состава самарского метрополитена. Также на маршруты вышло 150 новых автобусов.

Право управлять новыми ЛиАЗами получили лучшие водители трех АТП Тольятти.

 © volga.news

Новые ЛиАЗы — техника совершенного иного уровня. Рассчитанный на 108 пассажиров низкопольный автобус оснащен визуальной и звуковой системой информирования, спутниковой навигацией, а также камерами видеонаблюдения, контроля и поддержания работоспособности водителя.

Работа по модернизации пассажирского транспорта будет продолжена: Минтранс России уже одобрил заявку Самарской области на приобретение в 2021 году для Самары 22 троллейбусов.

В свой профессиональный праздник — День сотрудника органов внутренних дел — новые патрульные машины получили сотрудники ГУ МВД по Самарской области. Это не первое обновление автопарка в этом году — в январе главку передали 45 автомобилей, чуть позже парк пополнился еще 64 машинами, а до конца ноября подразделения получат еще 17 единиц техники.
Источник: https://volga.news/article/563556.html

Самарская область, автобусы, МВД
  • 11
    aleksandrvvsysop . aleksandrvvsysop .
    11.11.2010:51:38

    Шкоды? Это в Тольятти-то?

    #1214751
    • -1
      Vladimir Glazunov Vladimir Glazunov
      11.11.2020:51:20

      и гранты

      #1214861
    • 9
      Нет аватара Инженер2015
      12.11.2001:39:23

      бюджетные деньги отдали чехам

      дада, хоть они и в рф собираются, это брэнд из дружелюбного блока НАТО

      я бы запрет ввёл на покупку шкод за бюджет при наличии российских Лада Веста

      а то я что-то не видел что на западе полиция использовала новенькие версии ЛАДА Веста, хотя они бы им дешевле местных обошлись

      #1214879
      • -5
        Нет аватара Argonaft
        12.11.2008:56:26

        Ну,Веста это аналог «Шахи» в СССР, а Шкода — это Волга. Что ж теперь поделать, если у нас отечественной машины такого класса нет, Волжанку не выпускают. Вот Шкода вместо неё.

        Налоги у нас остаются. Рабочие места тоже у нас. Много смежников запчастей тоже наши.

        #1214902
        • 5
          Нет аватара my.sdelanounas
          12.11.2009:39:24

          А какая разница гаишнику какого класса машина?

          Прибыль уходит в страну НАТО.

          #1214915
      • 7
        Нет аватара my.sdelanounas
        12.11.2009:35:53

        Тоже этой дичи не понимаю. Есть Гранты, Весты, Патриоты пусть полиция на них ездит.

        #1214913
  • Алексей Петров Алексей Петров
    13.11.2015:15:03

    так и коплектующих в наших вестах забугорных очень много.так что какая разница шкоду наши собирают или весту.в цене только

    #1215054
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