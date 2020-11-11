Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» наладил выпуск новой серии силовых модулей

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Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — компания «Ангстрем» расширяет линейку одного из видов импортозамещающей продукции: модули производятся в пяти вариантах корпусов в диапазоне напряжений от 650 до 4500 вольт. Корпуса и основной элемент модулей — кристаллы IGBT — разработаны и произведены на АО «Ангстрем», которые первыми в стране освоили подобную технологию.

Силовые модули представляют собой полупроводниковые приборы, которые контролируют и распределяют потоки энергии в системе. Они используются повсеместно, где есть мощные электромоторы, электроприводы, аккумуляторы и управление электропитанием — в электротранспорте, в железнодорожном и судоходном транспорте, в промышленности, в силовых агрегатах горнодобывающей отрасли и многих других областях.

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